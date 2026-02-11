快訊

李四川將請辭投入新北選戰 李乾龍：2月底前完成徵召

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

公務機關資安通報近半年637件 資安院揭4大攻擊樣態

中央社／ 台北11日電

資安院公布，近半年接獲637件公務機關資安事件通報，其中以非法入侵為大宗。資安院指出，常見攻擊態樣包括冒牌軟體散播惡意程式、可攜式媒體設備（USB）感染蠕蟲、假借行政訴訟主題的社交工程郵件攻擊及水坑式攻擊。

根據最新一期資安週報，資安院表示，近半年總計接獲723件公務機關與特定非公務機關事件通報，公務機關與關鍵基礎設施面臨的風險來源不同，應採取相應的防護與因應策略。

其中，近半年公務機關資安事件通報有637件，以非法入侵為大宗，共410件。資安院說明，整體常見攻擊態樣共有4種，首先為冒牌軟體散播惡意程式，攻擊者假冒合法或常用軟體，誘使使用者下載或安裝，進而植入惡意程式，建立異常對外連線，作為後續控制或資料外傳的管道。

資安院指出，其次是可攜式媒體設備（USB）感染蠕蟲。攻擊者利用USB等可攜式媒體作為傳播媒介，當設備插入機關電腦時會自動執行惡意程式，造成端點遭入侵並產生異常行為，衍生橫向擴散或對外通訊風險。

資安院表示，第3為假借行政訴訟主題的社交工程郵件攻擊，攻擊者以政府機關高度關注的業務主題，如行政訴訟、公文往返等製作釣魚郵件，誘使人員開啟附件或點擊連結，藉此植入惡意程式或竊取資訊。

資安院說，第4為水坑式攻擊，為攻擊者入侵公務人員或特定族群常瀏覽的合法網站，植入惡意指令，讓使用者正常瀏覽過程中觸發惡意程式下載，導致端點受害並產生異常連線行為。

資安院提醒，在技術面上，應強化端點防護與異常行為監控機制，涵蓋惡意程式、異常連線、可疑指令執行及可攜式媒體使用情境，以降低端點遭入侵後對外通訊的風險；同時加強瀏覽行為與附件存取防護，避免因正常業務操作而觸發惡意程式下載。

此外，資安院建議，在管理面上，須持續強化人員對社交工程、水坑式攻擊及冒牌軟體等常見手法的風險意識，並建立可攜式媒體使用、軟體來源及外部網站存取管理原則，將使用情境納入資安治理與教育訓練範疇，透過技術防護與使用行為管理並行，降低相關風險。

至於特定非公務機關資安事件通報，資安院說明，以關鍵基礎設施提供者為主，集中於緊急救援與醫療、通訊傳播等領域。綜觀事件類型，以設備異常或設備毀損為主，常見情境包括系統營運異常導致服務中斷，或因颱風等外部環境因素影響，造成關鍵服務暫停或效能下降。

對此，資安院表示，這類事件多屬營運與環境因素所引發，顯示關鍵基礎設施除資安防護外，設備韌性、營運持續及環境風險因應能力，仍為確保服務穩定性的重要關鍵。

資安
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日航爆資安漏洞！行李配送系統遭駭 2.8萬旅客個資恐外洩

義大利外交部新設資安室 防冬奧與政府網站遭駭

資安院示警Wi-Fi無線分享器恐遭駭 4大措施防範

保險小百科／企業保資安險 轉嫁損失風險

相關新聞

中央115年總預算仍卡關 鐵道局：最快4月衝擊工程「恐爆廠商倒閉潮」

中央115年總預算遲未通過，連帶影響各地大型鐵路建設工程，交通部鐵道局2026年在鐵道及捷運建設計畫編列310億元預算，...

前新聞局長邵玉銘逝世 美中台關係遺作將由聯經出版

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於2月7日辭世，享壽87歲；由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於3月7日下午2時於新生南路...

邵玉銘追思禮拜 三月7日懷恩堂舉行

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於二月7日辭世，享壽87歲。由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於三月七日（六）下午二時於新生南路懷恩堂舉行。邵玉銘在病中完成的新書《中美關係與兩岸危局─百餘年來的恩怨離合》，則即將由聯經出版。

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

中央土方清運新制上路，引發土方之亂。台北市副市長李四川今談及解方，不只都更、危老案廢土可直接送到台北港，經他與中央部會溝...

強化人本交通連結 交通部推動智慧安全便捷移動

交通部於今（10）日舉行「115 年新春記者會」，由部長陳世凱主持，並以「安全的路，我們繼續走！」為施政主軸，說明交通部已由傳統建設單位，轉型為具備高度整合與應變能力的「國家神經系統」。會中回顧 11

兒少深偽照片流竄 圖解AI「一鍵脫衣」加劇性剝削

在生成式人工智慧（AI）協助下，「一鍵脫衣」App已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線發現58個網路平台提供ＡＩ換臉、一鍵脫衣等客製化服務，希望政府修法，嚴禁ＡＩ用於性影像產製。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。