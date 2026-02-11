美製車關稅衝擊 洪申翰：經部30億補助產業須連結勞工工作權

台美對等貿易協定簽署在即，美製汽車關稅備受矚目。勞動部今下午邀六大車廠工會座談，勞動部長洪申翰會後受訪表示，工會代表皆表達經濟部應嚴格監督業者，不要讓業者一手拿政府的產業轉型升級補助，一手對勞工權益不利。經濟部次長江文若則允諾，將盡快帶回研議。

洪申翰表示，面對關稅挑戰，將以跨部會聯合團隊方式，針對產業、市場、勞工就業端提供支持。他轉述，今天與會的汽車業工會代表皆表達，希望在台美貿易政策之下，政府應給予勞工權益更多的保障跟協助。

他進一步指，好幾位工會理事長都提及，經濟部將以30億特別預算協助汽車產業自主研發，提升競爭力及開拓市場，盼政府明確監督、考核業者，不要讓業者一手拿補助，一手做出對不利勞工權益的事，因此要求這30億補助必須與勞權保障有所連結，在產業調適過程，企業端不該遺落勞工權益。

江文若表示，汽車產業是我國工業火車頭，政府挺企業，也盼企業挺員工，在研發轉型補助上嚴格監督業者，「這點（經濟部）絕對做得到」，經濟部也會盡快研議如何將30億元補助連結勞工就業權益。

針對工會擔心自其他國家假冒美製車名義進口的「洗產地」問題，江文若則說，經濟部去年已跟財政部海關建立系統，當邊境發現可疑情境，就會移轉經濟部進行調查，去年也確實有案例遭裁處。

台灣本田公司企業工會理事長孫傳泰也說，本田雖目前未裁員，但銷售量低迷是事實，各場產量降一至兩成，工會除關注工作權，也擔心資方日後拿了經濟部補助，卻未確實落地研發，反而拿去做別的事，沒有投資台灣汽車項目。至於針對勞工職能補助，因為各公司需求不同，今天會議並未討論細節。

洪申翰說，今天會議上，也有工會代表提出希望能展開勞資政三方的社會代表，勞動部將於農曆年後舉辦勞資政社會對話，討論如何合作因應產業挑戰。

對於關稅衝擊現階段還不會彰顯，但長期恐造成結構性失業，洪申翰說，勞動部會以特別預算全力支持汽車業勞工提升技能，也會針對各種情境做準備，並優先讓勞工續留原職場，必要時將加碼預算。

洪申翰說，依今年二月的減班休息數據，汽車零組件業減班休息的事業單位有13家、148人，已經從去年11月的700多人下降不少，而今天與會的六大車廠都沒有通報實施減班休息。

他指出，主計總處去年11月數據，汽車產業受僱者約8萬人，加上上下游的汽車零組件受雇者總計約30萬人，但並非這30萬人全部都會受關稅影響，因各車廠狀況殊異，無法一概而論，屆時會視業者提出的人力計畫，給予協助。