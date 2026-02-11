快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

前新聞局長邵玉銘逝世 美中台關係遺作將由聯經出版

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於2月7日辭世，享壽87歲；由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於3月7日下午2時於新生南路懷恩堂舉行；邵玉銘在病中完成的新書《中美關係與兩岸危局─百餘年來的恩怨離合》，即將由聯經出版。

根據主辦單位提供的新聞稿，新書綜合邵玉銘數十年學術研究與實務觀察，回顧自十九世紀以來中美互動的重要轉折，以此為歷史縱深，剖析冷戰以降兩岸關係的形成、轉折與當前的安全困局；全書特別著重探討在大國戰略競爭日益升高之際，台灣所處的地緣政治壓力與政策選擇，指出兩岸局勢可能出現的風險與誤判，提醒社會正視兩岸危機的長期性與複雜性，並提出審慎而務實的政策建言。

邵玉銘1982年從美國返台後，於政大外交系任教，曾任政大外交研究所所長、政大國際關係研究中心主任、行政院新聞局長、國民黨副秘書長、外交部北美事務協調委員會主委、公廣集團董事長，與中央日報董事長等職；1987年至1991年間出任行政院新聞局長，任內適逢解嚴、開放老兵回中國大陸探親、開放報禁等政策，前總統蔣經國逝世等重大事件，皆由邵玉銘代表政府對國內外媒體發布訊息。

行政院 中美關係 外交部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

獨／56歲葉全真不藏了！認愛政大EMBA 同學合夥人 驚吐：密交8年

邵玉銘追思禮拜 三月7日懷恩堂舉行

賴總統發言惹議 王鴻薇轟以為自己是大法官又歧視地方議員

獨／上周一事驚覺不妙…邵玉銘今逝世 胡志強憶接新聞局長前曾授秘訣

相關新聞

前新聞局長邵玉銘逝世 美中台關係遺作將由聯經出版

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於2月7日辭世，享壽87歲；由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於3月7日下午2時於新生南路...

邵玉銘追思禮拜 三月7日懷恩堂舉行

前行政院新聞局長、公視董事長邵玉銘於二月7日辭世，享壽87歲。由各單位共同籌備的追思禮拜已訂於三月七日（六）下午二時於新生南路懷恩堂舉行。邵玉銘在病中完成的新書《中美關係與兩岸危局─百餘年來的恩怨離合》，則即將由聯經出版。

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

中央土方清運新制上路，引發土方之亂。台北市副市長李四川今談及解方，不只都更、危老案廢土可直接送到台北港，經他與中央部會溝...

強化人本交通連結 交通部推動智慧安全便捷移動

交通部於今（10）日舉行「115 年新春記者會」，由部長陳世凱主持，並以「安全的路，我們繼續走！」為施政主軸，說明交通部已由傳統建設單位，轉型為具備高度整合與應變能力的「國家神經系統」。會中回顧 11

兒少深偽照片流竄 圖解AI「一鍵脫衣」加劇性剝削

在生成式人工智慧（AI）協助下，「一鍵脫衣」App已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線發現58個網路平台提供ＡＩ換臉、一鍵脫衣等客製化服務，希望政府修法，嚴禁ＡＩ用於性影像產製。

相對論／徐仲、郭庭瑋 兩代食神談飲食的態度

台北仁愛圓環巷子裡，米其林表彰餐飲永續的綠星餐廳EMBERS門口，魚線串起了一尾尾食指長短的雜魚魚乾，像串風鈴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。