原民會推4年經濟永續發展計畫 盼提升部落產業

原民會今天表示，未來4年推動經濟永續發展計畫，期盼透過政策與地方需求的有效對接，協助部落產業，並以原住民族為主體，能在守護自然與文化的同時，提升經濟跟市場競爭力。

原住民族委員會今天舉辦「原住民族經濟永續發展計畫」說明會。

原民會主委曾智勇（Ljaucu．Zingrur）表示，這項民國115至118年的4年計畫，希望以原住民族為主體，結合產業、科技、文化、人才培育與生態等面向，以「淨零轉型」、「產業推升」及「企業拔尖」3大主軸為核心，真正走到部落跟地方，回應地方與產業的實際需求。

曾智勇指出，原住民族長久以來，與土地、森林及自然等共生，累積豐富的文化智慧與實踐經驗，這些都是推動綠色經濟與淨零轉型最珍貴的基礎；面對淨零轉型與產業快速變遷，原住民族不僅是公正轉型的核心參與者，更是國家永續發展的重要夥伴。

原民會發布新聞稿表示，計畫分為4項子計畫，包括「低碳或碳匯示範場域建置計畫」、「產業推升計畫」、「創新成長計畫」及「創業共好計畫」，協助不同類型的地方政府及原住民族團體，依自身條件與發展方向，選擇合適的計畫參與，強化產業競爭力與永續經營能力。

原民會說，未來將持續透過跨部會合作與資源整合，陪伴地方與部落共同推動產業升級與經濟自主，讓原住民族經濟在兼顧文化傳承與環境永續的同時，能穩健向前發展。