總預算案卡關 鐵道局估最快4月影響工程款支付

中央社／ 台北11日電

中央政府總預算案卡關，交通部鐵道局長楊正君今天表示，今年多項工程將進入施工高峰期，若無法如期支付工程款，評估4到6月將受影響，若廠商財務出問題，恐造成倒閉。

楊正君出席鐵道局新春媒體座談對媒體表示，鐵道局114年度鐵道及捷運建設計畫預算執行數新台幣179億元，115年編列310億元，有相當幅度成長，代表有不少計畫今年將進入施工高峰期，包括桃園都會區鐵路地下化計畫、花東鐵路雙軌化計畫、台南市區鐵路地下化計畫、嘉義鐵路高架等。

楊正君表示，因預算未審查，只能依114年度執行數動支，最多執行179億元，內部曾評估，對各計畫影響不一致，但大概都會在4到6月受到影響，無法如期支付工程款給廠商。

楊正君指出，「時間短一點還可以撐，但是我覺得如果要是很久，不是常態。」他說，恐衍生非常複雜工程契約終止問題，若廠商財務調度有問題，恐造成其倒閉。

楊正君期盼，立法院能盡快審查通過預算，以利工程能夠順利進行。

鐵道 財務
