土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

中央土方清運新制上路，引發土方之亂。台北市副市長李四川今談及解方，不只都更、危老案廢土可直接送到台北港，經他與中央部會溝通，台北港願租地給北市土資場與公家暫存，收費維持原案1方收600元，以及打開台北港年收土方量的天花板。

住都中心與財政局今辦「都更領航X節能降稅」記者會，現場包含北市的不動產開發商業同業公會、建築師公會、都市更新學會、都市更新整合發展協會等雙北相關單位共襄盛舉。

李四川身兼北市住都中心董事長、北市都委會主委，致詞時提及廢土解方，他這1、2個月來，跟行政院、行政院顧問李孟諺及內政部長劉世芳討論的結果。

李四川5點說明，一是公家的廢土進台北港沒問題；二是都更、危老因算私人建案，沒辦法進台北港，昨天已公告只要都更案或危老案，北市都更處跟建管處會幫業者申請可直接進到台北港。

三是如果是私人建案，李四川指出，北市現有8家土資場，但現在碰到的問題是台北港規定，土資場一定要可以暫存600方的基地才能送台北港，8家只有1家有資格、7家都沒資格。

李四川說，他後來協調行政院跟台北港是否能畫一塊地租給北市土資場，讓土資場可達到暫存600方以上，還是可進到台北港；這部分獲得行政院同意，並借給北市7公頃台北港的地，部分給公家、部分給8家土資場承租。

他指出，北市工務局今天也到台北港會勘，如果會勘結果沒問題，私人建案的棄土就可進到土資場，土資場就可以分類有價料去賣、無價料則倒到台北港。這也是北市對於棄土的第二點改變。

四是各界最關心的收費問題。李四川表示，都更案包含私人建案的棄土原送去台北港，雙北都要收錢，價錢提高到1200元，後來他向行政院報告能否維持原案1方收600元，那就照以前舊的部分去處理。

李四川說，第五是不管公家、私人5萬方土方就可以直接進台北港，他也跟行政院詢問，北市基地要有5萬方土方確實是大，能不能降低？因此這次也決定3萬方以上的土方就可進台北港。

李四川表示，他上上周去開行政院會，也向院長卓榮泰報告，最大問題是台北港土方一年只收400萬方跟私人20萬方，不要說桃園、基隆也進來，雙北每年大概就有近1、2000萬方的土方，所以400萬方是不足的。

李四川說，他當天建議卓、交通部跟環境部，是否可打開天花板，但因為涉及環評，環境部長彭啓明也答應他，同意用環差來處理，如此天花板打開，雙北廢土問題就可整個解決。