快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

聽新聞
0:00 / 0:00

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
北市住都中心與財政局今辦「都更領航X節能降稅」記者會，身兼北市住都中心董事長的副市長李四川致詞談及廢土解方。記者林佳彣／攝影
北市住都中心與財政局今辦「都更領航X節能降稅」記者會，身兼北市住都中心董事長的副市長李四川致詞談及廢土解方。記者林佳彣／攝影

中央土方清運新制上路，引發土方之亂。台北市副市長李四川今談及解方，不只都更、危老案廢土可直接送到台北港，經他與中央部會溝通，台北港願租地給北市土資場與公家暫存，收費維持原案1方收600元，以及打開台北港年收土方量的天花板。

住都中心與財政局今辦「都更領航X節能降稅」記者會，現場包含北市的不動產開發商業同業公會、建築師公會、都市更新學會、都市更新整合發展協會等雙北相關單位共襄盛舉。

李四川身兼北市住都中心董事長、北市都委會主委，致詞時提及廢土解方，他這1、2個月來，跟行政院、行政院顧問李孟諺及內政部長劉世芳討論的結果。

李四川5點說明，一是公家的廢土進台北港沒問題；二是都更、危老因算私人建案，沒辦法進台北港，昨天已公告只要都更案或危老案，北市都更處跟建管處會幫業者申請可直接進到台北港。

三是如果是私人建案，李四川指出，北市現有8家土資場，但現在碰到的問題是台北港規定，土資場一定要可以暫存600方的基地才能送台北港，8家只有1家有資格、7家都沒資格。

李四川說，他後來協調行政院跟台北港是否能畫一塊地租給北市土資場，讓土資場可達到暫存600方以上，還是可進到台北港；這部分獲得行政院同意，並借給北市7公頃台北港的地，部分給公家、部分給8家土資場承租。

他指出，北市工務局今天也到台北港會勘，如果會勘結果沒問題，私人建案的棄土就可進到土資場，土資場就可以分類有價料去賣、無價料則倒到台北港。這也是北市對於棄土的第二點改變。

四是各界最關心的收費問題。李四川表示，都更案包含私人建案的棄土原送去台北港，雙北都要收錢，價錢提高到1200元，後來他向行政院報告能否維持原案1方收600元，那就照以前舊的部分去處理。

李四川說，第五是不管公家、私人5萬方土方就可以直接進台北港，他也跟行政院詢問，北市基地要有5萬方土方確實是大，能不能降低？因此這次也決定3萬方以上的土方就可進台北港。

李四川表示，他上上周去開行政院會，也向院長卓榮泰報告，最大問題是台北港土方一年只收400萬方跟私人20萬方，不要說桃園、基隆也進來，雙北每年大概就有近1、2000萬方的土方，所以400萬方是不足的。

李四川說，他當天建議卓、交通部跟環境部，是否可打開天花板，但因為涉及環評，環境部長彭啓明也答應他，同意用環差來處理，如此天花板打開，雙北廢土問題就可整個解決。

行政院 北市 土方 李四川
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝達進駐北士科簽約 李四川：若順利中午前完成

迎輝達...今12點之前簽約完成 李四川：簽約完一定報告動向

被問李四川動向…輝達簽完就參選？蔣萬安有趣反應曝光

藍營新北市長人選進度 侯友宜、劉和然回應了

相關新聞

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

中央土方清運新制上路，引發土方之亂。台北市副市長李四川今談及解方，不只都更、危老案廢土可直接送到台北港，經他與中央部會溝...

強化人本交通連結 交通部推動智慧安全便捷移動

交通部於今（10）日舉行「115 年新春記者會」，由部長陳世凱主持，並以「安全的路，我們繼續走！」為施政主軸，說明交通部已由傳統建設單位，轉型為具備高度整合與應變能力的「國家神經系統」。會中回顧 11

兒少深偽照片流竄 圖解AI「一鍵脫衣」加劇性剝削

在生成式人工智慧（AI）協助下，「一鍵脫衣」App已成為最新主流兒少性剝削的犯罪工具，展翅協會去年檢舉熱線發現58個網路平台提供ＡＩ換臉、一鍵脫衣等客製化服務，希望政府修法，嚴禁ＡＩ用於性影像產製。

相對論／徐仲、郭庭瑋 兩代食神談飲食的態度

台北仁愛圓環巷子裡，米其林表彰餐飲永續的綠星餐廳EMBERS門口，魚線串起了一尾尾食指長短的雜魚魚乾，像串風鈴。

相對論／徐：食物視覺 像老婆的口紅 郭：餐廳體驗 風味能外帶嗎

近年精緻餐飲（fine dining）的風尚，在滿足消費者的味蕾之餘，更是主廚或餐廳展現想法的平台。吃頓飯為什麼還要攝取...

相對論／超商、早餐店 才是台灣飲食象徵

夜市美食一直是台灣在國際上觀光宣傳的重點。十八年前的「相對論」，作家韓良露就曾擔心，台灣夜市失去早年的手工精神，食物摻進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。