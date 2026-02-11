聽新聞
相對論／徐：食物視覺 像老婆的口紅 郭：餐廳體驗 風味能外帶嗎

聯合報／ 記者李承宇何柔嫺／專題報導

近年精緻餐飲（fine dining）的風尚，在滿足消費者的味蕾之餘，更是主廚或餐廳展現想法的平台。吃頓飯為什麼還要攝取滿滿的文化與知識？

有一天，徐仲的太太不解地問他：「為什麼要從視覺研究台灣的飲食文化？」徐仲甘冒激怒太座的風險，給了一個關於兩性觀點、關於夫妻相處、關於口紅的比喻。

問：瞭解食物背後的知識、文化，會讓我們在吃飯的時候有什麼樂趣？

徐：有愛就會想去認識

徐：我最近在研究如何從視覺探索台灣的飲食文化，談什麼是台灣食物的顏色，我太太跟你有同樣的疑問。我就用一句可以激怒她的話來比喻：「在我看來，女人的口紅只有一個顏色，就是紅色。」（問：她被激怒了嗎？郭：他很擅長這件事。）沒有，她笑出來了。我沒有那麼大的膽子去激怒她。

無論是口紅還是飲食，重點是你對這件事有沒有愛？你如果對一件事有愛，你就會想去認識、去研究。食物不是只有吃，它也是生活的一部分。

比如，現在很多草仔粿下面墊的是烘焙紙，雖然粿內餡飽滿、外皮Q彈，但隱隱約約就是少了一味，關鍵就在於底下墊的東西。過去，粿下面的襯葉都是用周邊可以摘到的植物作素材，就是這片土地的味道。住在海邊的人用黃槿葉，南部人用香蕉葉，桃竹苗可能用柚葉。

郭：讓客人體驗最大化

郭：精緻餐飲（fine dining）講的是體驗。我跟團隊不斷在思考如何讓客人的體驗最大化。但這件事非常難，就算我跪著把菜端上桌，客人的體驗提升也有限。

我們因此開始創造一些周邊效益以及想法的延伸，希望藉此提高客人的用餐體驗，包括菜餚相關知識的延伸，或者吃完飯直接讓客人把風味帶走。比如你對吃到的一種風味或是一條魚印象深刻，過去是拍照上傳IG或口述跟朋友分享，現在可以吃完飯買一款茶包、一片巧克力，讓你在餐廳體驗到的「觀念」有個媒介可以延伸，成為一種「飲食影響力的拓展」；甚至透過書籍，像EMBERS出版雜誌書《iá野植風味學》。我們不想「教育」客人，而是想透過飲食與客人討論想法。

徐：那是一種touch、分享，而不是教育。

