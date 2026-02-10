美司法部揭蔡英文任內訪美遭監控 中共代理人孫耀寧被判刑4年

快訊

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導
根據美國司法部網站，當地華裔男子孫耀寧因非法擔任中共代理人罪名，被判處4年徒刑。圖／讀者提供
根據美國司法部網站，當地華裔男子孫耀寧因非法擔任中共代理人罪名，被判處4年徒刑。圖／讀者提供

根據美國司法部網站，當地華裔男子孫耀寧今天因非法擔任中共代理人罪名，被判處4年徒刑。在台灣前總統蔡英文2023年任內訪美期間，孫耀寧曾密切監控她的行程。

美國司法部加州中區聯邦檢察官辦公室發布新聞稿指出，加州聖伯納地諾郡（San Bernardino County）奇諾崗市（Chino Hills）65歲男子孫耀寧（Yaoning“Mike”Sun）因擔任中華人民共和國非法代理人，今天被判處在聯邦監獄服刑4年。

孫耀寧曾擔任南加州某市議員候選人的競選顧問，根據法院文件，他至少於2022年到2024年1月期間明知故犯，在美國境內擔任中國及其政府官員代理人，未按美國法律向司法部長通報。

在中國政府官員指示及控制下，孫耀寧與美國境內人士協調行動，促進中國的利益，包括籌組一個團體，幫助一名政治人物當選公職，在美國境內推廣親中共的宣傳內容。

在台灣前總統蔡英文2023年4月造訪南加州期間，孫耀寧也曾密切監控蔡英文的行程，並直接向中國官員通報她的動向。

孫耀寧當時向一名駐洛杉磯中國領事官員即時通報蔡英文的行程，並尋求該名官員同意，在他與某人共同營運的網站上，發布關於蔡英文造訪的文章。此外，他也拍攝支持與反對蔡英文的抗議活動照片，並將照片傳給該名官員。

2023年2月，孫耀寧曾為中國官員草擬報告，以向中國政府爭取額外資金與任務指派。他在報告中描述關於海外「反中勢力」的各種議題，包括反對台灣、西藏及新疆獨立立場及法輪功議題。

根據法院文件，孫耀寧還在報告中進一步提議「動用我們洛杉磯組織的部分專業核心團隊」，來對抗這些反中勢力。

為此，孫耀寧在報告中向中國政府申請8萬美元，用於資助在華府7月4日國慶遊行期間舉辦的親中共示威活動。

蔡英文 美國 中共代理人
