國產材媒合中心揭牌 提供一站式諮詢建立完整產業鏈

中央社／ 台北10日電

深化國產材應用，農業部林業署國產材諮詢媒合中心今天正式啟用，讓建築與室內設計師、裝修業者及消費者可透過媒合中心，便利快速取得國產材產品資訊與專業諮詢服務。

農業部林業署今天召開記者會宣布「國產材諮詢媒合中心」今天揭幕啟用，為國內首座整合木竹材應用諮詢與產銷媒合服務的專業平台。

林業署表示，國產材具備來源可追溯、碳足跡低及友善生產等優勢，還能促進山村經濟，是台灣森林永續經營與淨零轉型的重要戰略資源，但因台灣本土木材產業斷鏈已久，衍生應用資訊分散、販售據點少及產品規格不夠多元等劣勢，影響市場推廣成效。

林業署表示，國產材諮詢媒合中心的成立，有助於弭平政策推動與市場應用間落差，中心將整合國產材產品完整資訊，並設有規格材料展示區，提供應用技術諮詢及廠商媒合等服務，能一站式協助使用者快速找到合適國產材製品。

林業署也說明，國產材諮詢媒合中心未來將結合公共空間示範案例、林產品溯源與驗證制度及跨部會合作，逐步擴大國產材於公共建設及民間市場應用，建立完整且具競爭力的國產材產業鏈，也歡迎更多建築裝修材料業者，運用國產材開發規格材料，一起加入諮詢媒合中心來推廣應用。

林業署 材料 農業部
相關新聞

美眾議院通過保護台灣法案

美國眾議院9日以395票贊成比2票反對的壓倒性票數通過跨黨派的《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act），要求一旦中國大陸行動被美國判定對台灣安全構成威脅，美國應將中國排除於多個主要國際金融體制與組織之外。

懶人包／林宅血案46年未破…《世紀血案》笑談歷史傷口犯眾怒 7大爭議一次看

國片《世紀血案》2月1日舉行殺青記者會，未料記者會後爆出種種爭議。這部以1980年震驚全台的「林宅血案」 為題材的電影，被指出未經家屬授權、劇本疑似扭曲史實，且製作資金來源引發外界質疑。記者會上，演員談笑風生的態度，更加深爭議，遭社會各界批評缺乏對受害者及歷史的尊重。

鄭麗君今赴美傳美台關稅協議本周簽署 藍委批黑箱談判

美台關稅談判日前落幕，傳本周簽署協議，行政院副院長鄭麗君今晚赴美。國民黨立院黨團今質疑黑箱談判，藍委王鴻薇表示，據悉這周非常有可能簽訂台美關稅協議，但政府仍不對外說明，我國政府也已讓步，準備開放開放牛絞肉、牛內臟的進口，已承諾把萊克多巴胺的標準比照現在的國際標準。

歷史上的今天／1966年電影「白日之銀翼」新女主角亮相

1966年2月10日，中日合作新片「白日之銀翼」宣布更換導演與女主角後，女主角國京子（上映後譯為國景子）首度接受媒體訪問，首先被關心男朋友的問題。「我的男朋友多極了，」國京子一本正經地回答，語氣中絲毫不含浪漫意味：「但是，他們都只是普通朋友而已，沒有一個是我的愛人。」

蔣經國總統視網膜病變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

振興醫院前院長劉榮宏於上個月27日過世，享壽88歲。劉榮宏致力研發和改進多項視網膜治療技術，早年即推動糖尿病視網膜病變及...

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

中華民國財經界與石化工業重要推手、經濟部前常務次長李樹久傳出2月3日辭世，享耆壽90歲。回顧李樹久一生，不僅是台灣「學、...

