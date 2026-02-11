強化人本交通連結 交通部推動智慧安全便捷移動

快訊

文／ 交通部 提供

交通部於今（10）日舉行「115 年新春記者會」，由部長陳世凱主持，並以「安全的路，我們繼續走！」為施政主軸，說明交通部已由傳統建設單位，轉型為具備高度整合與應變能力的「國家神經系統」。會中回顧 114 年面對極端氣候與災害的交通韌性成果，並展望 115 年多項交通建設、服務與科技應用全面升級，讓民眾感受更安全、更便利的移動生活。

交通部長陳世凱出席新春記者會。 交通部/提供

面對極端氣候挑戰，交通部建立「蘇花路廊三小時啟動疏運 SOP」，整合鐵、公、海運聯防機制。去年馬太鞍溪橋斷裂事件中，臺鐵光復站單日疏運量最高達 5 萬人次，成功維持災區交通不中斷。此外，百年平溪線已於今年 1 月底全線復駛，完成致災點補強並優化車站設施，以嶄新面貌迎接旅客。

在道路安全方面，114 年 1 至 11 月交通事故 30 日死亡人數降至 2,584 人，較112年同期減少 190 人，顯示安全改善成效逐步顯現。交通部完成路口安全法規修訂、改善省道路口照明，並發布汽車隔熱紙使用指引；115 年將持續推動道路與交通設施改善、駕照管理改革及宣導作為，深化正確用路文化。

交通部長陳世凱率領次長、主任秘書等一級主管舉行新春記者會。 交通部/提供

公共運輸方面，114 年偏鄉公共運輸涵蓋率已達 95.06%，115 年將持續協助地方政府盤點需求，推動「鄉鄉有公車（含幸福巴士）」目標，並輔導低效路線轉型彈性預約服務，使運輸更貼近在地需求。離島交通則同步推動港埠與機場升級，包括金門港旅運中心試營運、澎湖郵輪碼頭完工，以及多項離島機場跑道與航廈改善工程。

重大交通建設持續推進，115 年將完成淡江大橋、花東縱谷安全景觀大道等重要工程，並推動臺南鐵路地下化、集集線復駛、高鐵延伸屏東等計畫；港埠方面，擘劃未來五年商港建設藍圖，發展智慧物流與離岸風電產業；機場建設則加速桃園機場第三航廈、第三跑道及高雄機場新航廈工程，全面提升海空運輸量能。

在智慧交通與科技應用上，透過智慧運輸系統計畫，補助地方政府改善道路安全與路網效率，並推動 TDX 平台升級、AI 與車聯網應用，逐步打造智慧交通生活圈。

交通部表示，115 年將是交通服務全面升級的一年，將持續以人本、安全與科技為核心，串聯交通、觀光、物流與生活需求，打造更安全、便捷且具韌性的交通環境，陪伴國人走在每一條安心的路上。

