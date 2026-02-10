劉世芳：土方之亂漸消退 去化量能達2.3億立方公尺

快訊

中央社／ 台北10日電

土方之亂一度引發關注，內政部劉世芳今天表示，經盤點後，目前可以有效處理現有及未來土方的去化量，達2.3億立方公尺，還有地方政府的配合，土方之亂正慢慢消退。

國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，引發業者強烈反彈。為舒緩土方之亂，中央提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套措施。

劉世芳今天接受網路媒體「中午來開匯」專訪時說明，美濃大峽谷案讓政府痛定思痛，推動營建剩餘土石方全流向管理政策，要求從工地挖出的土石方，一定要由有裝GPS的車子載運，髒的送至廢棄物處理場、乾淨則送土資場，去年也辦多場說明會要求運送業者加裝GPS，過去半年都進行疏導與說明，並明定今年1月開始實施政策。

不過今年政策上路仍引發業者反彈，劉世芳說，政府遇到狀況就處理，因此提出擴增去化量能、簡化土方運送流程、GPS雙軌並行且開放小貨車申裝GPS等3項配套措施，量能部分，經盤點整體可以有效處理現有及未來土方的去化量，達2.3億立方公尺。

運送車輛部分，劉世芳表示，內政部將環境部過去要求加裝的GPS車輛納入認定後，加上開放便於在雙北狹窄巷弄行駛的小貨車申裝GPS，目前整體運送車輛已達1萬5000輛。

她還說，各處出土時間不一，因此已要求縣市若有最終土資場去處，必須開放給外縣市使用，並提醒地方政府調整自治條例，便於縣市跨區運送，避免發生土方亂倒的亂象，目前各縣市也都願意配合調整。劉世芳表示，經上述調整，土方之亂已經慢慢下降。

對於外界一度質疑政府將開放所有營建剩餘土石方入農地，劉世芳則解釋，現行農業發展條例施行細則便規範農地可以收優質土方，政府雖然鼓勵擴增土方入農地，但鼓勵的是合法擴增，依然必須按照法規，也就是乾淨、符合標準且為農地需求的土方。

劉世芳 農地 內政部
相關新聞

懶人包／林宅血案46年未破…《世紀血案》笑談歷史傷口犯眾怒 7大爭議一次看

國片《世紀血案》2月1日舉行殺青記者會，未料記者會後爆出種種爭議。這部以1980年震驚全台的「林宅血案」 為題材的電影，被指出未經家屬授權、劇本疑似扭曲史實，且製作資金來源引發外界質疑。記者會上，演員談笑風生的態度，更加深爭議，遭社會各界批評缺乏對受害者及歷史的尊重。

鄭麗君今赴美傳美台關稅協議本周簽署 藍委批黑箱談判

美台關稅談判日前落幕，傳本周簽署協議，行政院副院長鄭麗君今晚赴美。國民黨立院黨團今質疑黑箱談判，藍委王鴻薇表示，據悉這周非常有可能簽訂台美關稅協議，但政府仍不對外說明，我國政府也已讓步，準備開放開放牛絞肉、牛內臟的進口，已承諾把萊克多巴胺的標準比照現在的國際標準。

歷史上的今天／1966年電影「白日之銀翼」新女主角亮相

1966年2月10日，中日合作新片「白日之銀翼」宣布更換導演與女主角後，女主角國京子（上映後譯為國景子）首度接受媒體訪問，首先被關心男朋友的問題。「我的男朋友多極了，」國京子一本正經地回答，語氣中絲毫不含浪漫意味：「但是，他們都只是普通朋友而已，沒有一個是我的愛人。」

過年出國買瘦瘦針攜入境恐觸法 醫：亂打反而傷身

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近，許多人規畫出國旅遊，減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，出國順手購買瘦瘦針返國，未經申報攜帶入境恐依「藥事法」移送檢調偵辦，而未經醫師評估自行購買使用，減重不成反而傷身。

蔣經國總統視網膜病變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

振興醫院前院長劉榮宏於上個月27日過世，享壽88歲。劉榮宏致力研發和改進多項視網膜治療技術，早年即推動糖尿病視網膜病變及...

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

中華民國財經界與石化工業重要推手、經濟部前常務次長李樹久傳出2月3日辭世，享耆壽90歲。回顧李樹久一生，不僅是台灣「學、...

