和平電廠轉型永續能源教育中心 獲認證環教場所

中央社／ 台北10日電

和平電廠與鄰近和平港及水泥廠建立緊密生態鏈，將發電後產生的煤灰與脫硫石膏作為水泥廠原料，達成循環經濟；近年來轉型為永續能源教育中心，獲環境部認證為環教設施場所。

環境部今天發布新聞稿表示，位於花蓮縣秀林鄉的和平電廠成功轉型為「和平電力永續能源教育中心」，通過環境部認證成為環境教育設施場所。

環境部說明，和平電廠是全球唯一「無灰塘」的燃煤電廠，關鍵在於與鄰近和平港及水泥廠建立的緊密生態鏈。電廠發電產生的煤灰與脫硫石膏，並非當作廢棄物掩埋，而是透過自動化輸送帶，100%直接傳送至隔壁水泥廠作為原料。

環境部強調，這種「你丟我撿」的循環經濟模式，不僅省去處理廢料的環境負擔，更讓工業與環境達成真正共生。

此外，在和平電廠旁的礫石灘，近年發現二級保育類候鳥「小燕鷗」大規模在此繁衍。園區不僅沒有驅趕，反而與在地野鳥學會組成巡守隊，讓工業區搖身一變成為野生動物的棲息地。

環境部提到，為了讓民眾更有感，中心設計兩大主題課程，民眾在參訪過程中，可以將發電副產品「脫硫石膏」DIY，製作成精美的「環保擴香石」。這不僅是將硬邦邦的循環經濟理念轉化為生活美學，更讓每名遊客都能帶走一份「能源轉型」的實體見證。

相關新聞

歷史上的今天／1966年電影「白日之銀翼」新女主角亮相

1966年2月10日，中日合作新片「白日之銀翼」宣布更換導演與女主角後，女主角國京子（上映後譯為國景子）首度接受媒體訪問，首先被關心男朋友的問題。「我的男朋友多極了，」國京子一本正經地回答，語氣中絲毫不含浪漫意味：「但是，他們都只是普通朋友而已，沒有一個是我的愛人。」

過年出國買瘦瘦針攜入境恐觸法 醫：亂打反而傷身

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近，許多人規畫出國旅遊，減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，出國順手購買瘦瘦針返國，未經申報攜帶入境恐依「藥事法」移送檢調偵辦，而未經醫師評估自行購買使用，減重不成反而傷身。

蔣經國總統視網膜病變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

振興醫院前院長劉榮宏於上個月27日過世，享壽88歲。劉榮宏致力研發和改進多項視網膜治療技術，早年即推動糖尿病視網膜病變及...

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

中華民國財經界與石化工業重要推手、經濟部前常務次長李樹久傳出2月3日辭世，享耆壽90歲。回顧李樹久一生，不僅是台灣「學、...

「世紀血案」惹議 國史館長：面對黑暗歷史要心存敬畏

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，國史館長陳儀深今天說，電影要處理這事情太冒險，即便像當時的警備總司令汪敬煦都會信...

「林宅血案」解密困境…要等到2030年 沈伯洋：政府檔案曾遭大規模銷毀

電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，引發外界討論。民進黨立委沈伯洋今天表示，前總統陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔...

