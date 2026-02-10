和平電廠轉型永續能源教育中心 獲認證環教場所

和平電廠與鄰近和平港及水泥廠建立緊密生態鏈，將發電後產生的煤灰與脫硫石膏作為水泥廠原料，達成循環經濟；近年來轉型為永續能源教育中心，獲環境部認證為環教設施場所。

環境部今天發布新聞稿表示，位於花蓮縣秀林鄉的和平電廠成功轉型為「和平電力永續能源教育中心」，通過環境部認證成為環境教育設施場所。

環境部說明，和平電廠是全球唯一「無灰塘」的燃煤電廠，關鍵在於與鄰近和平港及水泥廠建立的緊密生態鏈。電廠發電產生的煤灰與脫硫石膏，並非當作廢棄物掩埋，而是透過自動化輸送帶，100%直接傳送至隔壁水泥廠作為原料。

環境部強調，這種「你丟我撿」的循環經濟模式，不僅省去處理廢料的環境負擔，更讓工業與環境達成真正共生。

此外，在和平電廠旁的礫石灘，近年發現二級保育類候鳥「小燕鷗」大規模在此繁衍。園區不僅沒有驅趕，反而與在地野鳥學會組成巡守隊，讓工業區搖身一變成為野生動物的棲息地。

環境部提到，為了讓民眾更有感，中心設計兩大主題課程，民眾在參訪過程中，可以將發電副產品「脫硫石膏」DIY，製作成精美的「環保擴香石」。這不僅是將硬邦邦的循環經濟理念轉化為生活美學，更讓每名遊客都能帶走一份「能源轉型」的實體見證。