懶人包／林宅血案46年未破…《世紀血案》笑談歷史傷口犯眾怒 7大爭議一次看

國片《世紀血案》2月1日舉行殺青記者會，未料記者會後爆出種種爭議。這部以1980年震驚全台的「林宅血案」 為題材的電影，被指出未經家屬授權、劇本疑似扭曲史實，且製作資金來源引發外界質疑。記者會上，演員談笑風生的態度，更加深爭議，遭社會各界批評缺乏對受害者及歷史的尊重。

1980年的林宅血案是台灣威權時期最具象徵性的悲劇之一，至今仍懸而未決。《聯合新聞網》帶您回顧這起案件，並整理國片《世紀血案》引發的7大爭議，一次掌握整起事件與社會討論焦點。

林宅血案發生於1980年2月28日中午，地點位於台北市信義路林義雄住家(現已改建為義光教會)，當時正值台灣威權時期，這起案件被視為最具象徵性的政治暴力事件之一。林義雄家中共有四人遭到刺殺或重傷：母親林游阿妹（60歲）、雙胞胎女兒林亮均與林亭均（7歲）當場身亡，長女林奐均（9歲）重傷後經搶救奇蹟生還。

案發當時林義雄本人因「美麗島事件」被羈押於景美看守所，並未在現場。當日中午，兇手進入林宅行兇，林母遭刺14刀倒臥地下室樓梯旁，雙胞胎姊妹各被一刀刺中心臟，長女身中6刀幸得搶救生還。血案手法殘忍，震驚社會。

圖為2018年林義雄走上林家墓園獻花，追思亡母和愛女。聯合報系資料照





此案特別敏感的原因在於其高度政治性與歷史背景。林義雄作為黨外領袖，其住家當時由情治單位24小時監控，外人幾乎無法自由進出；加上案發時正值美麗島事件軍事大審前夕，台灣仍處於戒嚴體制。

儘管案件至今將近46年仍未破案，高檢署與刑事局多次重啟調查，關鍵證據與監聽資料曾離奇消失，加上當時鑑識技術有限、現場多人進出，多名嫌疑人均無法定罪，案件仍列為重大冷案偵辦中。多年來，林家仍等待真相，社會也持續面對威權歷史與轉型正義議題，每當此案被重新提起，仍牽動強烈集體記憶與情感。

促進轉型正義委員會2020年在景美人權園區舉行林義雄宅血案調查報告記者會，由委員葉虹靈（左起）、代理主委楊翠及委員尤伯祥報告，促轉會認為，當年威權政府涉入本案的可能性不容排除。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影





國片《世紀血案》以 1980年震驚全台的「林宅血案」 為主軸，透過簡嫚書飾演的女記者追查懸案的視角，串聯過去與現代，呈現威權時代下人們的恐懼與抉擇。夏騰宏在片中飾演關鍵人物林義雄，黃河則飾演施明德，寇世勳演出司令汪將軍，主演群還包括楊小黎、李千娜等人。

「林宅血案」正是林義雄的母親及雙胞胎女兒遭刺殺身亡，長女重傷後奇蹟生還的政治暴力事件。至今兇手未明，此案被視為 台灣歷史上最深的國家級傷口之一。





殺青記者會成導火線

2026年2月1日，《世紀血案》舉辦殺青記者會，多名演員在公開場合談及「辦案快感」、「沒有意識形態」、「案件可能沒那麼嚴重」等言論，立刻引發輿論批評，指責其對歷史傷痛缺乏同理心。而當天的製片人與導演竟未出席記者會，並不符合常理。

更關鍵的是，隨後證實林義雄創辦的慈林基金會及家屬並不知情，也未授權拍攝，這一發現引爆社會拒看聲浪，爭議持續延燒。

《世紀血案》7大爭議

1️⃣未經家屬授權

監製坦言擔心遭拒，因此採取「先拍再談」策略，被批評消費悲劇。

2️⃣時機極度敏感

2月1日舉辦殺青記者會，隔天2月2日新聞見報剛好是遇害雙胞胎姊妹生日，被視為對遺族的二度傷害。

3️⃣慘案娛樂化

將政治謀殺包裝成推理娛樂，被指淡化威權暴力的歷史本質。

4️⃣演員遭誤導

多位演員表示簽約時被告知已獲授權，事後才發現不實，形同被拖下水。

5️⃣劇情疑扭曲史實

外流劇本疑影射史明為兇手，引發史明教育基金會批評是替國家暴力「洗白」。

6️⃣導演身分爭議

導演徐琨華被起底家族與威權體制有連結，其父親徐小明、爺爺徐梅鄰曾任警總與影視相關職務。外界質疑「加害者後代拍受害者故事」是否合適，加深爭議與社會敏感度。

7️⃣製作公司爭議

《世紀血案》製作公司為「費思兔文化娛樂股份有限公司」與「風尚國際文化傳媒股份有限公司」。費思兔出品人蘇敬軾曾參與爭議片《幻術》製作，該片影射李登輝是319槍擊案幕後黑手，外界質疑政治立場與資金來源。監製郭木盛的公司資本額僅120萬元，製作經驗與資源備受討論，社會質疑其專業與倫理態度。





楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影

李千娜：認錯並捐出片酬給慈林基金會。

簡嫚書：換黑頭像，退出宣傳。

楊小黎：千字長文致歉，稱若知沒獲授權會拒演。

夏騰宏：深感愧疚，已向林家家屬致意，並宣布退出本片所有相關行程。

黃河：稱曾想拜訪家屬遭劇組駁回，強調自己被劇組矇騙。

夏語心：公開致歉並退出活動。

韓宜邦：呼籲停止後製、拒絕進戲院。

寇世勳：未獲所有相關人士授權前，應暫停影片後製與傳播。

導演徐琨華：承認思慮不周，向林家致歉，宣布暫停參與後製。