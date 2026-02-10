聽新聞
0:00 / 0:00

林岱樺助理費案 釋煌智控政治辦案 檢駁絕無此事

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費案，與林關係密切的通法寺住持釋煌智被依背信、公益侵占等罪起訴，高雄地方法院昨傳喚釋到庭，他控檢辦案帶政治立場，是在「毀佛、滅寺、謗僧」，釋的律師還指檢察官日前暗訪寺廟，詢問志工寺內活動等行徑屬不當偵查；檢方反駁「絕無此事」。

釋煌智被控以林岱樺父親名義成立「林三郎覺教基金會」，標榜弘法、慈善為主，實則下設林岱樺參選市長競選團隊，成員薪資由基金會支出，形同輔選團隊，因成立宗旨與實際工作內容無關，被檢方提起公訴。

高雄地院昨首度傳喚釋煌智到庭，釋煌智對起訴內容不爭執成立基金會目的及金流來源，但否認盜取通法寺其他法師印章、身分證，更指基金會被搜出的政策部、組織部等組織結構圖，都與選舉無關。

庭審最後，他有感而發，指林三郎基金會成立以來捐款給仁武高中、高雄市警局，通法寺從未對外化緣，檢方偵辦卻將慈善活動汙名化，用抹黑、抹黃等方式洩密給特定媒體帶風向抹滅他人格。他直言，此案檢方若捨棄政治立場，「還能辦下去嗎？」指騙票搜索根本是在「毀佛、滅寺、謗僧」。他表示，承辦檢察官在延押庭上的續押理由竟然稱「會影響市長選舉」，這種帶有政治立場的說法已妨害司法公正。

釋煌智一度講到哽咽，最後向承審法官陳川傑說：「尊敬的審判長，希望司法能公正審理，也希望檢方不要參雜太多政治干預司法。」陳川傑聽完回應，「今天檢方有批評你嗎？我沒有制止發言，是想你可能有一口氣，不發不行，但希望接下來審理期間不要有太多情緒用詞」。

釋煌智委任律師另指，檢方去年九月三度搜索寺廟，疑似用新案名義蒐證，結果也沒搜到東西，最後查無實證簽結；今年一月底，承辦檢察官還私下到寺廟，未出示證件詢問寺內活動，屬不當偵查，凸顯檢察官對自己案件沒信心。但雄檢昨說「絕無此事」。

釋煌智 助理費 林岱樺
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／辦林岱樺涉貪案暗訪通法寺？律師批「不當偵查」 檢駁斥

捲林岱樺詐領助理費案...通法寺住持開庭出招 控檢「毀佛謗寺滅僧」

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

初選後動態受關注 立委林岱樺首度現身談落選心情

相關新聞

林岱樺助理費案 釋煌智控政治辦案 檢駁絕無此事

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺詐領助理費案，與林關係密切的通法寺住持釋煌智被依背信、公益侵占等罪起訴，高雄地方法院昨傳喚...

歷史上的今天／1966年電影「白日之銀翼」新女主角亮相

1966年2月10日，中日合作新片「白日之銀翼」宣布更換導演與女主角後，女主角國京子（上映後譯為國景子）首度接受媒體訪問，首先被關心男朋友的問題。「我的男朋友多極了，」國京子一本正經地回答，語氣中絲毫不含浪漫意味：「但是，他們都只是普通朋友而已，沒有一個是我的愛人。」

過年出國買瘦瘦針攜入境恐觸法 醫：亂打反而傷身

全球瘋打瘦瘦針，驚人的減重效果迅速成為焦點，但近期也傳出多起嚴重併發症案例，食藥署提醒民眾注意潛在的副作用風險。春節將近，許多人規畫出國旅遊，減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，出國順手購買瘦瘦針返國，未經申報攜帶入境恐依「藥事法」移送檢調偵辦，而未經醫師評估自行購買使用，減重不成反而傷身。

蔣經國總統視網膜病變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

振興醫院前院長劉榮宏於上個月27日過世，享壽88歲。劉榮宏致力研發和改進多項視網膜治療技術，早年即推動糖尿病視網膜病變及...

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

中華民國財經界與石化工業重要推手、經濟部前常務次長李樹久傳出2月3日辭世，享耆壽90歲。回顧李樹久一生，不僅是台灣「學、...

日眾院大選塑造新政局 關鍵數字牽動高市下一步

日本眾議院大選8日投開票，日本放送協會（NHK）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政聯盟也將跨過3分之2席次門檻。高市表示，選後將持續鞏固自民黨與日本維新會的合作基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。