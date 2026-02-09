中國唯一女狀元是太平天國傅善祥？ 查核出爐

照片為《太平天國》電視劇截圖

很多人以為，太平天國創造了中國歷史上的第一位、也是唯一的一 位女狀元，這位女狀元就是傅善祥。在網際網路上，可以輕鬆找到一大堆傅善祥的傳奇生平故事，看了令人眼花繚亂，還有一堆加油添醋的說故事影片。

只不過，太平天國根本沒有女狀元，甚至連有沒有傅善祥這個名字是否正確，都是一大問題。

根據中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」，傅善祥的名字出現很早，成書於咸豐七年的《金陵癸甲紀事略》，作者是曾被太平軍俘虜到天京的謝介鶴。書中提到：「有傅善祥者，金陵人，二十餘歲，自恃其才。東賊聞之，選入偽府，凡賊文書，皆歸批判，頗當賊意。」

差不多在此同時，太平天國誕生中國第一女狀元傅善祥的說法也開始出現，最早見於「樗園退叟」（汪堃）撰寫的《盾鼻隨聞錄》，汪堃在咸豐年間當到了知州，此書是他的見聞，在卷八收錄江蘇上元縣生員吳家楨的〈金陵紀事雜詠〉，其中一首詩寫著：「棘闈先設女科場，女狀元稱傅善祥」，並撰文說明：「賊將識字女子考試，取傅善祥為第一，喚入偽府，令司批答。」該書卷五〈摭言紀略〉記載：「賊令女百長逐館搜查，凡識字女子概令考試，以江寧人傅善祥為女狀元。又女榜眼鐘姓，女探花林姓，均取入偽府授女掌簿偽職，林姓三日即自盡。」

光緒元年、西元1875年出版的《江南春夢庵筆記》，託名贊王的親信沈懋良撰寫，寫出了更多的細節：「癸醜嘗設女科，以傅善祥、鐘秀英、林麗花為鼎甲。……發女榜後，俱入偽宮，隔數日發還，並傳其父謝恩，人咸悔之，故甲寅歲無一應者矣。」

有了這兩本書的著墨，傅善祥是女狀元的說法，從此獲得廣泛傳播。

然而，這樣的傳奇故事早就被歷史學者推翻。太平天國史研究的權威專學者羅爾綱，謙虛自稱「研究太平天國史，主要是辨偽、考信的工作」，他對《盾鼻隨聞錄》和《江南春夢庵筆記》這兩本書進行了考證，認為《盾鼻隨聞錄》是偽書，內容渲染誇大；他還不客氣寫出了〈太平天國史料裡的第一大偽書—— 《江南春夢庵筆記》考偽〉，因為這本書脫離歷史真實的內容太多，例如咸豐只有十一年，書中竟有「咸豐十四年」。

至於謝介鶴撰寫的《金陵癸甲紀事略》，雖然提到傅善祥的名字，也提到太平天國開科取士有狀元，但是完全沒有提到有女狀元的事。

針對女狀元的查核部分，撰寫《太平天國典制通考》與《太平天國全史》的歷史學家簡又文指出：「細考太平文獻，全找不到天朝特開女科之事，且天朝歷科狀元姓名，大都傳留，但未見有傅姓女子。再觀干王洪仁玕新制定的《士階條例》，亦無特設女科之規定。可見天朝絕無女科之制度。」

初步看起來，雖然沒有女狀元，但是確實存在一位傅善祥？恐怕未必，因為對比太平天國印刷的《天兄聖旨》，有一處提到「東王府內簿書伏善祥」，從職務描述及同名來看應該是同一人，但到底是「伏善祥」還是「傅善祥」？合理推論《天兄聖旨》出錯的可能性比較小。果真如此的話，根本就沒有女狀元傅善祥，只有一位簿書伏善祥。

