蔣經國總統視網膜病變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣視網膜泰斗、振興醫院前院長劉榮宏，於上個月27日與世長辭，享壽88歲，其一生對醫界尤其是眼科領域的發展，貢獻卓越。本報資料照片
振興醫院前院長劉榮宏於上個月27日過世，享壽88歲。劉榮宏致力研發和改進多項視網膜治療技術，早年即推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變治療，嘉惠無數病患，有台灣視網膜泰斗之稱，故蔣總統經國當年罹患糖尿病視網膜病變，也是劉榮宏的患者。

振興醫院今發布新聞稿指出，劉榮宏於民國27年出生於台灣嘉義，於上個月27日過世。劉榮宏一生對醫界，尤其是眼科領域發展，貢獻卓越。鑽精視網膜治療技術，1970年代兩度赴美於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將習得的視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療提升至先進國家水準。

劉榮宏更成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障，並改進推廣白內障超音波乳化手術，更引進亞洲第一部醫用氬氣雷射。1998年榮獲美國眼科學術院（American Academy of Ophthalmology）的榮譽獎牌（Honor Award）最高榮譽，曾獲得李登輝總統表揚。

劉榮宏在中華民國眼科醫學會第十屆理事長任內，主辦第一屆「中日眼科聯合學術研討會」（1994年），帶領台灣眼科領域與世界接軌，於2012年成立中華民國視網膜醫學會，並擔任首任理事長與榮譽理事長，提升國內外視網膜學術交流與治療水準。

劉榮宏也關心且致力提升落後國家的醫療，於院長任內和國際合作發展基金會進行國際醫療合作，兩度親自領軍振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診；同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術及對當地醫師進行教學課程。

劉榮宏終其一生著重精進自身醫術，更勠力於推動國內眼科教學訓練，絕不藏私。承先啟後訓練20多位頂尖的視網膜專科種子醫師、數百位眼科專科醫師，學生們遍布國內外南北各地，造就更多更新一代的眼科醫師，桃李滿天下，提升國內眼科醫療水準，造福病患。

視網膜 醫師 手術 白內障
