快訊

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中國石油公司1997年進行新舊任董事長交接典禮。圖為經濟部前部長王志剛（左）、當時新任董事長陳朝威（中）與當時將卸任董事長李樹久（右）。本報資料照片
中國石油公司1997年進行新舊任董事長交接典禮。圖為經濟部前部長王志剛（左）、當時新任董事長陳朝威（中）與當時將卸任董事長李樹久（右）。本報資料照片

中華民國財經界與石化工業重要推手、經濟部前常務次長李樹久傳出2月3日辭世，享耆壽90歲。回顧李樹久一生，不僅是台灣「學、官、產」三棲技術官僚代表人物，在當年台灣面對產業外移與環保抗爭的艱難時刻，扮演關鍵溝通角色。

另外，李樹久當年也曾受命推動第一波「南向政策」，曾親自率領大型經貿團訪問印尼，獲邀拜會印尼副總統蘇得拉查，是台灣「南向政策」在外交與經貿上的重大突破。

李樹久於台大畢業後，赴美國田納西大學取得化工博士，1970年響應政府海外人才回台號召，在台大化工系擔任教職，成為當時最年輕的系主任。1981年轉任公職，擔任行政院經建會部門計畫處處長，負責產業、科技、能源各部門政策措施的規畫、協調、審議及管考事項。

1990年升任經濟部常務次長，與當時先後任部長蕭萬長、江丙坤共事，並以深厚的化工背景，成為政府與企業界、學界溝通的重要橋樑，是台灣「學、官、產」三棲的技術官僚的代表人物。

擔任經濟部次長任內，李樹久當時因台塑面對國內抗爭打算轉往中國（海滄計畫），李與王永慶建立「技術型對話」，協助解決填海造陸法規、專用港、水電供應等行政障礙，成功協調台塑集團落腳雲林麥寮，並在法規與基礎建設上給予實質支持，促成六輕定案。並協助支持台塑「石化逆向整合戰略」、從下游加工產業往上游煉油發展，穩固了台灣石化上游原料的自給率。更建立中油與台塑「競爭又合作」的市場機制，帶動產業整體的技術升級。

1996年李樹久轉任中油董事長，李原計畫建立制度與傳承，推動中油內部體質改造、提升服務品質以應對市場競爭，卻因再度發生的工安事件而辭職負責。之後轉任中興工程顧問社董事長，任內建立品質管理系統，參與長江三峽工程學術研討，並推動在內湖科技園區興建專屬研究大樓。

李樹久給人的印象是「穩健、溫文儒雅、學術氣息重」。一生致力於台灣產業升級、能源安全及經貿外交，其專業、清廉、務實的技術官僚精神，為台灣1990年代經濟轉型奠定了深厚基石。

技術官僚 經貿
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

歐洲汽車代工產業的黃昏：轉型或滅亡？

鬧區殺豬依舊？高雄肉品市場原地轉型不搬遷 居民失望又無奈

李雅英慶生捐29萬「誤踩雷區」！兒福聯盟列財務數據澄清　強調已全面轉型

相關新聞

蔣經國總統視網膜病變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

振興醫院前院長劉榮宏於上個月27日過世，享壽88歲。劉榮宏致力研發和改進多項視網膜治療技術，早年即推動糖尿病視網膜病變及...

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

中華民國財經界與石化工業重要推手、經濟部前常務次長李樹久傳出2月3日辭世，享耆壽90歲。回顧李樹久一生，不僅是台灣「學、...

日眾院大選塑造新政局 關鍵數字牽動高市下一步

日本眾議院大選8日投開票，日本放送協會（NHK）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政聯盟也將跨過3分之2席次門檻。高市表示，選後將持續鞏固自民黨與日本維新會的合作基礎。

歷史上的今天／1966年台北縣長壽橋斷塌奪走4命

1966年2月9日，台北縣內湖鄉長壽橋北端木造部份，下午2時40分被一運煤大卡車壓斷，卡車沉入基隆河中，造成4人死亡的慘劇。出事的卡車是台北市中和貨運行的1510894號車。隨卡車沉入基隆河底，已遭溺斃者為：司機張朝雄，搭便車到松山的邱郭清香，邱春明（邱郭清香之子），邱黃來春（邱郭清香之姪媳）。另卡車副駕駛連世傳和搬運工人林金水因為坐在煤炭上，卡車翻落時即被拋出車外，幸未受傷。

「世紀血案」惹議 國史館長：面對黑暗歷史要心存敬畏

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，國史館長陳儀深今天說，電影要處理這事情太冒險，即便像當時的警備總司令汪敬煦都會信...

「林宅血案」解密困境…要等到2030年 沈伯洋：政府檔案曾遭大規模銷毀

電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，引發外界討論。民進黨立委沈伯洋今天表示，前總統陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。