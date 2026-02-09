為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

中華民國財經界與石化工業重要推手、經濟部前常務次長李樹久傳出2月3日辭世，享耆壽90歲。回顧李樹久一生，不僅是台灣「學、官、產」三棲技術官僚代表人物，在當年台灣面對產業外移與環保抗爭的艱難時刻，扮演關鍵溝通角色。

另外，李樹久當年也曾受命推動第一波「南向政策」，曾親自率領大型經貿團訪問印尼，獲邀拜會印尼副總統蘇得拉查，是台灣「南向政策」在外交與經貿上的重大突破。

李樹久於台大畢業後，赴美國田納西大學取得化工博士，1970年響應政府海外人才回台號召，在台大化工系擔任教職，成為當時最年輕的系主任。1981年轉任公職，擔任行政院經建會部門計畫處處長，負責產業、科技、能源各部門政策措施的規畫、協調、審議及管考事項。

1990年升任經濟部常務次長，與當時先後任部長蕭萬長、江丙坤共事，並以深厚的化工背景，成為政府與企業界、學界溝通的重要橋樑，是台灣「學、官、產」三棲的技術官僚的代表人物。

擔任經濟部次長任內，李樹久當時因台塑面對國內抗爭打算轉往中國（海滄計畫），李與王永慶建立「技術型對話」，協助解決填海造陸法規、專用港、水電供應等行政障礙，成功協調台塑集團落腳雲林麥寮，並在法規與基礎建設上給予實質支持，促成六輕定案。並協助支持台塑「石化逆向整合戰略」、從下游加工產業往上游煉油發展，穩固了台灣石化上游原料的自給率。更建立中油與台塑「競爭又合作」的市場機制，帶動產業整體的技術升級。

1996年李樹久轉任中油董事長，李原計畫建立制度與傳承，推動中油內部體質改造、提升服務品質以應對市場競爭，卻因再度發生的工安事件而辭職負責。之後轉任中興工程顧問社董事長，任內建立品質管理系統，參與長江三峽工程學術研討，並推動在內湖科技園區興建專屬研究大樓。

李樹久給人的印象是「穩健、溫文儒雅、學術氣息重」。一生致力於台灣產業升級、能源安全及經貿外交，其專業、清廉、務實的技術官僚精神，為台灣1990年代經濟轉型奠定了深厚基石。