快訊

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

台灣半導體產能4成轉移至美國？鄭麗君：清楚向美方表示不可能

飛機降落「輪胎突脫落」誇張畫面曝光 桃園機場北跑道急關閉

「世紀血案」惹議 國史館長：面對黑暗歷史要心存敬畏

中央社／ 台北8日電
國史館8日在台北國際書展舉辦「人物、觀念與世變：民國史研究論文集」、「困境與出路：戰後台灣史論文集」新書發表暨座談會，國史館長陳儀深（圖）出席主持。中央社
國史館8日在台北國際書展舉辦「人物、觀念與世變：民國史研究論文集」、「困境與出路：戰後台灣史論文集」新書發表暨座談會，國史館長陳儀深（圖）出席主持。中央社

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，國史館陳儀深今天說，電影要處理這事情太冒險，即便像當時的警備總司令汪敬煦都會信口開河，電影到底要根據哪個版本；面對戒嚴時代的黑暗歷史要心存敬畏，不要跟著隨便起舞。

國史館今天舉辦「人物、觀念與世變：民國史研究論文集」、「困境與出路：戰後台灣史論文集」國史館新書發表暨座談會。

陳儀深在場外受訪時表示，林宅血案在國史館的研究是作為美麗島事件「案外案」，2022年國史館出版的美麗島事件史料彙編共15冊，最後3冊就是林宅血案。

陳儀深說，林宅血案一開始有很多線索、或者說有很多的想像，所以都往台獨、海外關係去調查，但後來都證明是子虛烏有；當時的警備總司令汪敬煦也在其口述訪談錄稱是由美國那邊所發動、家博（BruceJacobs）是策劃人之一，故意在2月28日那一天在全台製造一個事件，但後來也調查清楚，同樣是子虛烏有。

陳儀深表示，促轉會對林宅血案的報告，點出最後關鍵在於事發後，有一通神秘電話打去金琴西餐廳，為何國安局內部要把這通監聽電話的錄音檔洗掉，包括刑事警察局調查人員、專案人員也都想要知道，那通電話到底是誰打的、目的何在。

陳儀深說，林宅血案、陳文成案與江南案其實都有一些脈絡可比較，江南案發生在美國，受害者是美國公民、華裔作家，那是黑道介入；林宅血案其實也有可能，不一定要警總或國安局自己動手，也有可能是黑道的人出手。

陳儀深表示，今天電影也好、小說也好，要處理這事情太冒險，「你到底要根據哪一個版本？」即便像身為警備總司令的汪敬煦都會信口開河，這實在很荒唐；面對當時的戒嚴時代，應該讓社會了解到，面對這種黑暗歷史，要有心存敬畏，不要跟著隨便起舞。

政治大學台史所教授薛化元在場外受訪時說，林宅血案發生在美麗島事件之後的2月28日，二二八事件是台灣歷史上一個很悲情的日子，又發生血案，可說是痛上加痛，對林義雄及其家人都是很難撫平的傷痛。

近來網路流傳疑似「世紀血案」劇本，內容影射該案與已故台獨運動人士史明有關。

薛化元表示，這也是當時曾傳聞過的線索之一，不過目前看來「完全沒有實據」，劇情片指控具體人物應該要更審慎、要負擔社會責任，他對這種影射相當不以為然。

世紀血案 陳儀深 國史館
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：未向文化部申請輔導金

促轉會揭「林宅血案」偵辦方向連3變 林義雄治喪遭跟監

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

12強／「冠軍之路」聯名電影書 作者曾文誠：讓人哭第2次

相關新聞

促轉會揭「林宅血案」偵辦方向連3變 林義雄治喪遭跟監

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注。促轉會的調查報告指出，當時林宅已被情治系統監控，警方偵辦方向曾連3變，卻未曾將是...

「世紀血案」惹議 國史館長：面對黑暗歷史要心存敬畏

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，國史館長陳儀深今天說，電影要處理這事情太冒險，即便像當時的警備總司令汪敬煦都會信...

「林宅血案」解密困境…要等到2030年 沈伯洋：政府檔案曾遭大規模銷毀

電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，引發外界討論。民進黨立委沈伯洋今天表示，前總統陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔...

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

改編自白色恐怖事件「林宅血案」的電影「世紀血案」爭議愈演愈烈，文化部長李遠今受訪時指出，林宅血案在台灣的歷史上非常重要，...

從被勸退當農夫到飄香國際 青農「桃園米」的冠軍之路

一包米竟然價值高達6000元？這是稻米達人陳士賢去年在「日本米．食味分析鑑定國際大賽」奪下金賞的「冠軍米」。這位來自桃園大園區的青農，憑藉著「桃園三號」在全球5000多件優質稻作品中脫穎而出，將台灣米的香氣推向國際舞台。

聯合報一周大事2/1~2/7

國內

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。