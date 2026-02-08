「林宅血案」解密困境…要等到2030年 沈伯洋：政府檔案曾遭大規模銷毀

快訊

中央社／ 台北8日電
圖為2020年促進轉型正義委員會（促轉會）召開林家血案調查報告記者會。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
圖為2020年促進轉型正義委員會（促轉會）召開林家血案調查報告記者會。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，引發外界討論。民進黨立委沈伯洋今天表示，前總統陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查」。

電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，遭質疑對受害者及家屬缺乏尊重。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，對於像228這種轉型正義，如果民進黨歷經陳水扁執政8年、前總統蔡英文8年，加上總統賴清德即將滿2年，合計已18年，18年後若仍跟大家講沒有真相，他實在是不想聽。

沈伯洋透過臉書指出，很多人喊要解密，但可能不知道在陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查」；現在能看到林宅血案輪廓，是因為透過修法拿掉「永久保密」，讓大部分檔案於2020年交給促轉會。

他表示，目前的最後一步，就是還有一部分檔案解密上限50年（1980-2030）的緊箍咒，雖然他對此資料有無用處、抱持高度懷疑。

沈伯洋說，促轉會的難度是黨產會的100倍，當年黨產會都已經要透過到處挖資料、才能還原歷史，而促轉會遺失的資料更多；他其實對促轉程序有許多不滿，但篡改歷史的人絕對更為邪惡。

此外，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜也在臉書發文說，台灣的戒嚴時期幾個重要時間點，1949年至2000年台灣的當權者是國民黨；1949年頒布戒嚴令是國民黨，至1987年解嚴、共計38年57天。

陳培瑜指出，戒嚴時期國民黨政府嚴格限人民自由與基本人權，包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利被限縮，即所謂黨禁、報禁、海禁、出國旅遊禁等，在此段時期言論自由受到普遍限制。

陳培瑜表示，1980年2月28日發生林宅血案，當時林義雄的住處和電話均被情治單位監控，而當時的當權者是國民黨。

世紀血案 國民黨 檔案
