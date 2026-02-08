「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：未向文化部申請輔導金
改編自白色恐怖事件「林宅血案」的電影「世紀血案」爭議愈演愈烈，文化部長李遠今受訪時指出，林宅血案在台灣的歷史上非常重要，是歷史上一個對台灣來講非常悲哀的悲劇，「不能夠隨便詮釋」。他認為這部電影「再一次的踐踏台灣人、傷害台灣人，而且藐視我們的歷史，修改我們的歷史。」
李遠分析，從法律面來講，「世紀血案」並未取得受害者家屬的同意、演員也被欺騙，法律面上非常有問題；就動機來講，這組人過去拍過的電影「幻術」，抹黑了李登輝與歷史，「轉型正義在台灣為什麼不太動就是，我覺得我們一直被阻止了解真相」。
李遠強調，「世紀血案」並未向文化部申請輔導金、也沒有申請任何補助。
