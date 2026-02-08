促轉會揭「林宅血案」偵辦方向連3變 林義雄治喪遭跟監

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注。促轉會的調查報告指出，當時林宅已被情治系統監控，警方偵辦方向曾連3變，卻未曾將是否為政府下令或少數人員失控所為等列入考慮；且林義雄在治喪期間仍遭警方跟監，甚至林義雄收奠儀後致送「哀感謝」紙包，都被說是發傳單。

民國69年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹，7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，因此被稱為「林宅血案」，時至今日仍無法破案。

根據促進轉型正義委員會民國109年的「林義雄宅血案調查報告」，當年情治單位與刑事局調查林宅血案時，起初偵辦方向指向黨外人士為報復林義雄而主導的政治謀殺，並錯誤判斷林奐均認識兇手，進而推斷外國人家博（J. Bruce Jacobs）涉案；但案情卻始終未能突破，且政府還宣稱林義雄等人不願配合偵辦，暗指被害人知悉內情，以呼應黨外人士行兇的假設。

促轉會說，隨後，專案小組接獲署名「何火成」投書，暗示自己與林宅血案有關，因此辦案轉向「神智不正常者的膽大妄為」，但因證據薄弱未有結果。專案小組後來又認為，可能是由「國際陰謀分子」犯案，並鎖定早在林宅血案發生前就被驅逐出境的施明德前妻艾琳達，最終案情仍一無所獲。

促轉會表示，當時的專案人員始終未考量兇手為何能在情治系統監控林宅之下行凶，也未曾考慮是否為政府下令或少數人員失控所為，導致偵辦方向自始受限、錯失破案時機，且凶嫌曾使用林宅電話撥出電話，情治機關曾握有監聽錄音，但疑似在案發後遭銷毀。

促轉會指出，林義雄因林宅血案暫獲保釋期間，與情治機關的關係緊張，根據當時對周清玉（美麗島事件被捕律師姚嘉文妻子）的監聽紀錄指出：「兩天前林義雄又被抓去，理由是違反居住限制。如果說是有人去見林，他們都替林發言，說不見客；去上香，都被拍照，威脅人家。做百日那天，林上街買菜，警察跟在後面說，怎可以賣肉粽給林。林好氣，快發瘋了。」

周清玉的監聽紀錄還指出：「林收奠儀，送毛巾，寫著『哀感謝』的紙包，就說林在發傳單，林雇計程車偕其妻赴台中省議會取回衣物，在泰山收費站被收押。大家都好生氣，說如果不讓林去，就叫他不要去，又何必收押，林精神很差，傷痕還在。」

促轉會表示，促轉會於107年成立時，距林宅血案發生已近40年，許多檔案已銷毀，刑事局的檔案也因民國90年的納莉颱風而毀壞。雖然調用檔案的困境在108年「政治檔案條例」施行後大幅改善，但國安局援引「政治檔案條例」第8條第2項規定，導致該批檔案須於屆滿50年後才開放閱覽，其中除國安局檔案外，還有警總、調查局等機關來文，大幅影響檔案開放應用。