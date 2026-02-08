國史館出民國史新書 館長陳儀深談《開羅宣言》

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「《開羅宣言》很重要，但並未完全確定台灣地位！」國史館館長陳儀深8日在國史館新書發表會上強調，由於中華民國對日、德宣戰，才有機會加入同盟國行列，但後來美國也開始強調「台灣地位未定論」。學者黃克武與薛化元表示，兩本書對於民國史與戰後台灣有許多細緻爬梳。

戰後台灣須回溯民國史

國史館8日於台北書展舉行「人物、觀念與世變：民國史研究論文集」、「困境與出路：戰後台灣史論文集」新書發表暨座談會，由作者國史館館長陳儀深主持，中研院近史所特聘研究員黃克武與政大台史所教授薛化元主講。陳儀深表示，戰後台灣許多政策深受國民政府在大陸時期的影響，因此以系統性的論文集探討。

陳儀深強調，面對歷史不能完全肯定與否定，以《開羅宣言》來說，為何不是《開羅宣言》說得算？但也不能完全無視《開羅宣言》，當時中華民國沒有跟著同盟國宣戰，國際列強根本不會理會我們，但1950年以後，美國總統杜魯門確定態度改變為「台灣地位未定論」，並在後續的《舊金山和約》、台灣退出聯合國等事件持續實踐。

自由主義與民族主義

「民國史研究奠定戰後台灣研究！」黃克武表示，這兩者有連結也有斷裂，包括威權統治、思想傳播等。他強調，民國史的部分主要有4個章節，包括「思想家與其時代」、「自由主義與民族主義」、「中國國民黨與民國政治」與「佛教與政治」，而「自由主義與民族主義」與「佛教與政治」這兩章節特別有趣，尤其是當初自由民主理念與救國浪潮如何調和。

黃克武稱讚說，陳的政治立場雖然很明顯，但在研究中結合政治學、政治思想與扎實史料研究，不會將政治簡化為權謀，提供可操作的「民國史研究方案」，用「人物—觀念—世變」的三角架構，不把民國史寫成必然通往某個終點的直線故事，而更願意寫出危機中的不確定、路線競逐，以及在壓力下的調適與折衷。

台灣地位未定沿革

戰後台灣史的部分，薛化元強調，陳儀深最重要的文章，就是有關228的研究，結論直接表示前總統蔣介石必須要為228事件負起最大的歷史與政治責任，當初還因此差點失去工作。書中還有提到自由中國，自由中國的選集中還關心台灣地位，包括2758號決議對台影響，還有台灣地位未定論，很多早期論文的論述如今才被重視，其實很可惜。

「本書有3個重要的年代！」薛化元表示，包括1951年《舊金山和約》，美國早就跟蔣介石講過「台灣地位未定論」，1971年台灣失去聯合國代表權，美國政府延續台灣地位未定論的主張；1991年萬年國大終結，讓台灣的國會正當性建立在台澎金馬的民意基礎上，盼透過此書讓台灣在不確定的困境下，在歷史上找到出路。

