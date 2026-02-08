聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事 2/1~2/7

聯合報／ 本報訊
台積電董事長魏哲家（左二）5日赴東京拜會日本首相高市早苗（右二），由日本內閣官房長官木原稔（右）及台積電副總經理李俊賢（左）作陪。歐新社
台積電董事長魏哲家（左二）5日赴東京拜會日本首相高市早苗（右二），由日本內閣官房長官木原稔（右）及台積電副總經理李俊賢（左）作陪。歐新社

國內

1日：民眾黨六名不分區立委因二年條款辭職，中選會公告，由李貞秀等六人遞補，由於李貞秀未放棄中國籍引發爭議。

4日：最高法院刑事大法庭裁定，單純偷拍兒少性影像不符「兒童及少年性剝削防制條例」中「違反本人意願」加重刑度要件，不得判七年以上重罪。

5日：台積電董事長魏哲家赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在熊本設立日本首座三奈米先進半導體量產基地。

國外

1日：哥斯大黎加總統大選，由右翼民粹主義者費南德茲（Laura Fernandez）勝出，是哥國第二位女性總統。

4日：大陸國家主席習近平先後和俄羅斯總統普亭、美國總統川普，以視訊、電話方式交流聯繫。

6日：波斯灣緊張局勢持續升高，美國和伊朗舉行間接談判，雙方聚焦討論伊朗的核議題。

台積電 魏哲家 高市早苗 兩岸關係
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

銀樓老闆打掃清出「1700克金粉」價值逾900萬 同行揪一點喊誇張

日眾議院選舉明投票 高市早苗催票防支持鬆動：幾十票就能定勝負

日本眾議院大選明投開票 關鍵席次變化解析

日媒：中國加強兩用物項對日出口管制後 已批准多項對日稀土出口

相關新聞

獨／上周一事驚覺不妙…邵玉銘今逝世 胡志強憶接新聞局長前曾授秘訣

前行政院新聞局長邵玉銘今逝世，享壽87歲。台中市前市長胡志強透露，上周聽聞邵玉銘演講臨時請假就很關心，沒想到過一周就病逝...

聯合報一周大事 2/1~2/7

國內

歷史上的今天／1956年美僑捐贈衣物抵台 我感謝美艦協助

1956年2月8日，運送檀香山華僑婦女界捐贈祖國同胞救濟衣物來台的美海軍「格拉菲斯」號運輸艦，上午8時45分到達基隆，9時10分停靠於基隆港第四號碼頭，給自由祖國的同胞帶來無限的溫情，台北、基隆兩市各縣首長及中美官員谷正綱、殷格索、方治、柯慕田、皮以書、陳逸雲、李樸生、呂錦花、謝貫一等500餘人在基隆4號碼頭熱烈歡迎，並舉行隆重的接受儀式。

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台灣資深媒體人葉樹珊今天在世界女記者與作家協會中華民國分會的LINE群組表示，分會理事靳秀麗夫婿、前行政院新聞局長邵玉銘...

1317位原住民身分恐廢止 高金素梅批原民會：搞到最後一刻全面崩盤

原住民身分法規定，部分依照舊制取得原住民身分者，今年1月5日前需符合命名規範，才可繼續保有原住民身分。無黨籍立委高金素梅...

維冠大樓10年老屋防震仍蹣跚 現實挑戰與防震意識不足

2016年2月6日凌晨3時57分發生規模6.6強震，台南維冠金龍大樓變斷垣殘壁，死亡高達115人，超越921震災中的東星大樓、是國內單一建物倒塌死傷最慘重悲劇，隔兩年花蓮雲門翠堤大樓不敵強震倒塌，這些都存在於台灣人集體回憶，老屋防震的腳步卻顯得步履蹣跚。 0206滿10年，維冠重建為能抗七級地震「出雲居」，全台老屋在過去10年又老了10歲，內政部自0206後推出安家固園計畫、都市危險及老舊建築物加速重建條例等政策，近期又將核定預算50億元的老宅延壽計畫，但民眾常在種種「現實考慮」下卻步，對於房屋防震意識不足、政府制度不健全，是老屋面臨強震的最大危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。