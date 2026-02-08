聽新聞
聯合報一周大事 2/1~2/7
國內
1日：民眾黨六名不分區立委因二年條款辭職，中選會公告，由李貞秀等六人遞補，由於李貞秀未放棄中國籍引發爭議。
4日：最高法院刑事大法庭裁定，單純偷拍兒少性影像不符「兒童及少年性剝削防制條例」中「違反本人意願」加重刑度要件，不得判七年以上重罪。
5日：台積電董事長魏哲家赴東京的日本首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在熊本設立日本首座三奈米先進半導體量產基地。
國外
1日：哥斯大黎加總統大選，由右翼民粹主義者費南德茲（Laura Fernandez）勝出，是哥國第二位女性總統。
4日：大陸國家主席習近平先後和俄羅斯總統普亭、美國總統川普，以視訊、電話方式交流聯繫。
6日：波斯灣緊張局勢持續升高，美國和伊朗舉行間接談判，雙方聚焦討論伊朗的核議題。
