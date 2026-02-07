獨／上周一事驚覺不妙…邵玉銘今逝世 胡志強憶接新聞局長前曾授秘訣

前行政院新聞局長邵玉銘今逝世，享壽87歲。台中市前市長胡志強透露，上周聽聞邵玉銘演講臨時請假就很關心，沒想到過一周就病逝，令他非常難過。胡志強也回憶，兩人從在美國暢聊國事，返台後又先後接任新聞局長，種種點滴在心頭。

胡志強回憶，兩人最初在美國結緣，邵玉銘在美國芝加哥大學攻讀博士，令他非常景仰。隨後邵玉銘到另一所大學教書，周末三五好友時常相聚「那時候我單身，周末常開一個多小時的車去他家吃飯。」大家聚在一起喝酒、吃飯、聊國事，發現對國際情勢與兩岸發展的看法極為相近，建立起深厚情感。

胡志強說，邵玉銘在新聞局長任內，宣布台灣面臨解除戒嚴、開放探親等重大歷史時刻，是政府對外發言的重要支柱，自己做夢也沒想到會接邵玉銘的位置，因為當時並無相關工作經驗，邵玉銘得知由他接任後，特別為他上三四次課，手把手傳授如何處理新聞局工作，讓他站穩腳跟。

胡志強表示，當大家慢慢忘記邵玉銘時，他不曾忘記，兩人最後一次碰面是在兩岸媒體前瞻論壇，他說邵玉銘是新聞人，又做過新聞局長，因此動念邀請邵玉銘赴北京，邵當時非常高興。

胡志強表示，前幾日邵玉銘臨時因病演講告假，當時心中便覺得不妙，因為邵玉銘責任感極強，若非病情嚴重到無法出席，不會輕易告假，沒想到一周後便傳來噩耗。