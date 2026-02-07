快訊

道瓊攻上5萬點…為何標普500破不了7千點？專家揭主因

獨／邵玉銘今過世…胡志強上周聽聞1消息驚覺不妙 憶兩人深厚交情

PLG／古德溫遭驅逐怒噴裁判口水 洋基工程大勝富邦勇士奪隊史首勝

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／上周一事驚覺不妙…邵玉銘今逝世 胡志強憶接新聞局長前曾授秘訣

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
前行政院新聞局長邵玉銘今（7）日逝世。聯合報資料照
前行政院新聞局長邵玉銘今（7）日逝世。聯合報資料照

行政院新聞局長邵玉銘今逝世，享壽87歲。台中市前市長胡志強透露，上周聽聞邵玉銘演講臨時請假就很關心，沒想到過一周就病逝，令他非常難過。胡志強也回憶，兩人從在美國暢聊國事，返台後又先後接任新聞局長，種種點滴在心頭。

胡志強回憶，兩人最初在美國結緣，邵玉銘在美國芝加哥大學攻讀博士，令他非常景仰。隨後邵玉銘到另一所大學教書，周末三五好友時常相聚「那時候我單身，周末常開一個多小時的車去他家吃飯。」大家聚在一起喝酒、吃飯、聊國事，發現對國際情勢與兩岸發展的看法極為相近，建立起深厚情感。

胡志強說，邵玉銘在新聞局長任內，宣布台灣面臨解除戒嚴、開放探親等重大歷史時刻，是政府對外發言的重要支柱，自己做夢也沒想到會接邵玉銘的位置，因為當時並無相關工作經驗，邵玉銘得知由他接任後，特別為他上三四次課，手把手傳授如何處理新聞局工作，讓他站穩腳跟。

胡志強表示，當大家慢慢忘記邵玉銘時，他不曾忘記，兩人最後一次碰面是在兩岸媒體前瞻論壇，他說邵玉銘是新聞人，又做過新聞局長，因此動念邀請邵玉銘赴北京，邵當時非常高興。

胡志強表示，前幾日邵玉銘臨時因病演講告假，當時心中便覺得不妙，因為邵玉銘責任感極強，若非病情嚴重到無法出席，不會輕易告假，沒想到一周後便傳來噩耗。

胡志強 美國 行政院
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民眾黨推戒嚴法修法 藍委馬文君支持：堵法律漏洞「避空窗期危機」

白擬修戒嚴法限立院24小時內追認 馬文君贊成盼藍合作修法

台中市長初選未定江啟臣喊話中央 胡志強送暖「8年前就決定支持你」

鄭麗文看尹錫悅戒嚴憂賴總統沒底線 徐國勇：有過戒嚴的是國民黨

相關新聞

獨／上周一事驚覺不妙…邵玉銘今逝世 胡志強憶接新聞局長前曾授秘訣

前行政院新聞局長邵玉銘今逝世，享壽87歲。台中市前市長胡志強透露，上周聽聞邵玉銘演講臨時請假就很關心，沒想到過一周就病逝...

1317位原住民身分恐廢止 高金素梅批原民會：搞到最後一刻全面崩盤

原住民身分法規定，部分依照舊制取得原住民身分者，今年1月5日前需符合命名規範，才可繼續保有原住民身分。無黨籍立委高金素梅...

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台灣資深媒體人葉樹珊今天在世界女記者與作家協會中華民國分會的LINE群組表示，分會理事靳秀麗夫婿、前行政院新聞局長邵玉銘...

維冠大樓10年老屋防震仍蹣跚 現實挑戰與防震意識不足

2016年2月6日凌晨3時57分發生規模6.6強震，台南維冠金龍大樓變斷垣殘壁，死亡高達115人，超越921震災中的東星大樓、是國內單一建物倒塌死傷最慘重悲劇，隔兩年花蓮雲門翠堤大樓不敵強震倒塌，這些都存在於台灣人集體回憶，老屋防震的腳步卻顯得步履蹣跚。 0206滿10年，維冠重建為能抗七級地震「出雲居」，全台老屋在過去10年又老了10歲，內政部自0206後推出安家固園計畫、都市危險及老舊建築物加速重建條例等政策，近期又將核定預算50億元的老宅延壽計畫，但民眾常在種種「現實考慮」下卻步，對於房屋防震意識不足、政府制度不健全，是老屋面臨強震的最大危機。

歷史上的今天／1986年過年返鄉與辦年貨 市區交通大亂

1986年2月7日，這天是除夕的前一天，時任行政院長俞國華下午在交通部長連戰的陪同下，前往台北車站巡視鐵路及公路的疏運情況，由於民眾返鄉過年或上街購買年貨，造成台北市的交通發生嚴重阻塞，台灣汽車客運公司及鐵路局向俞國華院長簡報時指出，鐵公路將開出機動班次，凡是沒有購得車票的民眾都可前往等候，一定讓大家快樂回家過年。

「斲傷憲法」 3大法官再次質疑憲法法庭

憲法法庭判決全民健康保險法補充保費罰鍰規定違憲，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美再度「獨立」提出不同意法律意見書，認為謝銘洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。