良顯堂更名陳綢阿嬤基金會 賴總統盼阿嬤的溫柔力量持續傳承

「孩子能否好好長大，是整個社會的責任。」原「財團法人良顯堂社會福利基金會」今天更名為「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」，並同步揭牌成立阿嬤故事館。賴清德總統到場肯定陳綢阿嬤以陪伴守護弱勢兒少，盼透過制度承接，讓這股溫柔力量持續傳承。

被譽為「埔里阿嬤」陳綢出身貧困，未受過正式教育，39歲時一場大病康復後發願行善。儘管身患多種癌症、經歷超過200次化療，她仍透過義賣草仔粿與募集善款，先後創立良顯堂、陳綢兒少中心及陳綢兒少家園，致力於感化迷途青少年，2022年阿嬤逝世，但她「沒有壞孩子，只有沒被疼惜的孩子」的理念深植人心。

賴清德表示，陳綢阿嬤以行動實踐「陪伴」精神，令人敬佩，基金會以阿嬤之名持續深耕兒少與家庭服務，正是當前社會最需要的力量。他也期許未來在公私部門攜手下，讓關懷走得更長、更遠，讓更多孩子被好好接住。

基金會董事長吳明賢指出，這次更名象徵責任與精神的承接，「回到阿嬤家坐坐」不只是一句邀請，更代表一份長期而溫柔的陪伴。未來基金會將以陳綢阿嬤精神為核心，結合故事館導覽、教育推廣與陪伴服務，深化社會對兒少與家庭議題的理解與參與。

揭牌儀式中，播放陳綢阿嬤追思影片，氣氛莊重感人。與會貴賓除賴總統外，還包括立委林月琴、法務部政務次長黃世杰、衛福部次長呂建德、行政院中部聯合服務中心執行長陳錦倫、埔里鎮長廖志城，以及多位產官學界代表，共同表達對兒少社會福利的支持。