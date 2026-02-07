國家母語日衛武營登場 李遠：每種語言都很美

「2026國家語言生活節」今、明2天首度移師高雄衛武營。文化部長李遠今天表示，年紀與他相仿的人都經歷過語言霸權，當時在學校無法說台語，「事實上每一種都是台灣最美的國家語言」。

李遠今天到衛武營參加文化部主辦的國家母語日活動，他說，近日每天都去台北國際書展，有人向他稱讚台灣的文化蓬勃發展，不僅與國際接軌，更充分展現地方文化特色，令人感動。

李遠表示，現在有一本台語書是暢銷排行榜第一名，書名叫做「日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩」；他解釋，「日花」指的是陽光穿過樹葉形成的樹影，日花你要用華語講不出來，語言的差別就在這個地方。

李遠也提到，與他年紀相仿的一代都曾經歷語言霸凌，當時在學校只能講華語，「我感覺語言霸權是最糟糕的，把所有的語言都壓抑。」

文化部表示，今年母語日活動以「母語星際漫遊」為主題，匯集音樂、戲劇、繪本與創新書市，展現台灣多元語言共存共榮的生活樣貌。

活動首日紙風車劇團帶來台語版「諸葛四郎」揭開序幕，後續將有馬祖品牌音樂劇、鞋子兒童實驗劇團、紫園戲劇坊等團體，分別以馬祖語、台語及客語演出，訴說土地與家鄉故事。

李遠致詞後也走訪現場攤位，他在攤位上學習用手語比12生肖；並於以孩童為主角的「小老闆市集」攤位中，聽原住民族孩童分享故事。

活動明天將由唐美雲歌仔戲團演出「孟婆客棧：世紀婚禮」，以及娜麓灣樂舞劇團重現卑南族神話。此外，活動也規劃「聲音藏在」聾聽共融演出，由手語表演者結合影像與聲音敘事，體現母語文化的包容性。

母語日也邀請金曲歌后阿布絲、樂團旺福等演出，現場集結超過50攤「語宙聚落」創新書市；衛武營3樓閱讀窩即日起至3月8日設置長達1個月的繪本故事區，提供逾600本國家語言圖書，並規劃實境遊戲「語宙救援行動」，透過關卡引導年輕族群在遊戲中自然使用母語。