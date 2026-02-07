任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

2016年2月6日凌晨3時57分發生規模6.6強震，台南維冠金龍大樓變斷垣殘壁，死亡高達115人，超越921震災中的東星大樓、是國內單一建物倒塌死傷最慘重悲劇，隔兩年花蓮雲門翠堤大樓不敵強震倒塌，這些都存在於台灣人集體回憶，老屋防震的腳步卻顯得步履蹣跚。 0206滿10年，維冠重建為能抗七級地震「出雲居」，全台老屋在過去10年又老了10歲，內政部自0206後推出安家固園計畫、都市危險及老舊建築物加速重建條例等政策，近期又將核定預算50億元的老宅延壽計畫，但民眾常在種種「現實考慮」下卻步，對於房屋防震意識不足、政府制度不健全，是老屋面臨強震的最大危機。

2026-02-07 14:51