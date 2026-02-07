1317位原住民身分恐廢止 高金素梅批原民會：搞到最後一刻全面崩盤

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立委高金素梅。聯合報資料照
立委高金素梅。聯合報資料照

原住民身分法規定，部分依照舊制取得原住民身分者，今年1月5日前需符合命名規範，才可繼續保有原住民身分。無黨籍立委高金素梅今說，還有1317位族人沒完成更正，身分恐被廢止，質疑原民會3年緩衝期通知不精準、宣導不到位，讓族人用恐慌埋單。

原住民身分法2021年修法後，依照舊制取得原住民身分者，今年1月5日前須到戶政事務所完成取用或並列傳統名字，或從具原住民身分父或母姓，才可繼續保有原住民身分。

高金素梅指出，截止日期已過，還有1317位族人沒完成更正，身分可能就這樣被廢止。她說不是族人不配合，是原民會把3年緩衝期，搞到最後一刻全面崩盤，通知不精準、宣導不到位、跨機關不整合，讓族人用恐慌買單。

高金素梅說，戶政接下來一催告，不辦就可能喪失身分。身分一斷，權益立刻中斷，包括原民給付、公費留學補助、學雜費減免與貸款及原特任用與公務員資格，她不能接受原民會用過度樂觀態度，輕描淡寫影響層面跟人數，將督促原民會別讓族人替他們行政怠惰埋單。

