「斲傷憲法」 3大法官再次質疑憲法法庭

憲法法庭判決全民健康保險法補充保費罰鍰規定違憲，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美再度「獨立」提出不同意法律意見書，認為謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥五名大法官作成判決不合法，輕率宣告違憲斲喪憲法公信力；然而，大法官呂太郎於協同意見書則批質疑者是「扮演綑綁憲法運作的緊箍咒」。

蔡宗珍等三名大法官重申五名大法官作成的判決，因憲法法庭組成不合法，欠缺個案審判權基礎，不生判決效力。再者，本案審查標的涉及的制度性與法理性爭議，已有釋字第六七三號解釋闡明在案，健保法規定是取法於此號解釋已確認合憲部分，憲法評價應一致，不應也不必受理。

意見書指出，補充保費制度本身設有單次扣取上限、起扣下限及弱勢豁免等多重內在限制，從而罰鍰金額也有制度性實質上限，絕非處罰無上限，若僅以臆測的「可能過苛」，率爾否定法律效力，將使任何未設裁量空間的行政罰規定皆陷於違憲風險，動搖行政罰法制的可預見性與法安定性。

意見書認為「五人判決」於法庭組成不合法，且理據嚴重不足的情形下，僅憑抽象推測或憑空臆測，否定立法者整體制度設計，輕率宣告法律違憲，已斲喪憲法審判制度的公信力與健全發展。

呂太郎認為不計入拒評議的三名大法官不影響憲法法庭解釋權，卻有人以憲法第一七五條第一項規定「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之」，來質疑目前憲法法庭的組成，是嚴重誤解。

他認為憲法為根本大法，不過憲法施行已八十年，時空環境完全不同於立憲當時，第一七五條第一項規定應「功成身退」，立法院不能再立法限制或拘束大法官行使憲法解釋權，但反對者竟將此條文又拉上舞台，換個角色重新粉墨登場，造成原本設計讓憲法施行更順利的過渡條文，回頭扮演綑綁憲法運作的緊箍咒。