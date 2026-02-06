舒緩中部土方去化壓力 彰濱工業區擬設暫置場

快訊

中央社／ 台北6日電
國土署長蔡長展。記者張曼蘋／攝影
國土署長蔡長展。記者張曼蘋／攝影

為協助紓緩中部縣市土石方去化壓力，內政部國土管理署今天邀集台中市彰化縣政府代表現勘彰濱工業區，評估做為設置中部聯合暫置場地，預計可提供144萬立方公尺暫置容量。

國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，但引發業者強烈反彈，中央與地方政府討論後，提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套措施。

為紓緩中部縣市土石方去化壓力，國土署長蔡長展今天與台中市、彰化縣政府代表現勘彰濱工業區。蔡長展晚間透過新聞稿指出，中央已跨部會盤點整合資源，並提出多項配套措施，期盼台中市及周邊縣市能夠一起合作，共同解決在地工程建設問題，其中彰濱工業區評估做為設置中部聯合暫置場地，預計可提供144萬立方公尺暫置容量。

蔡長展說明，另外，行政院已協調擴增台中港土方暫置容量28萬立方公尺，未來可增加至80萬立方公尺；並盤點4處台糖等公有土地做為候選暫置地點，約可容納100萬立方公尺；南投竹山消防署訓練中心防災公園（第一期）也正評估做為中部地區公共工程土方交換的可行性，可收納30萬立方公尺。

蔡長展強調，考量台中市建案量較多，整體出土需求量大，中央提供工程出土異地暫置處理方式，讓地方政府能有所依循，台中市政府都發局也已正式公告異地暫置規定。

