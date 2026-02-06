舒緩中部土方去化壓力 彰濱工業區擬設暫置場
為協助紓緩中部縣市土石方去化壓力，內政部國土管理署今天邀集台中市及彰化縣政府代表現勘彰濱工業區，評估做為設置中部聯合暫置場地，預計可提供144萬立方公尺暫置容量。
國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，但引發業者強烈反彈，中央與地方政府討論後，提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套措施。
為紓緩中部縣市土石方去化壓力，國土署長蔡長展今天與台中市、彰化縣政府代表現勘彰濱工業區。蔡長展晚間透過新聞稿指出，中央已跨部會盤點整合資源，並提出多項配套措施，期盼台中市及周邊縣市能夠一起合作，共同解決在地工程建設問題，其中彰濱工業區評估做為設置中部聯合暫置場地，預計可提供144萬立方公尺暫置容量。
蔡長展說明，另外，行政院已協調擴增台中港土方暫置容量28萬立方公尺，未來可增加至80萬立方公尺；並盤點4處台糖等公有土地做為候選暫置地點，約可容納100萬立方公尺；南投竹山消防署訓練中心防災公園（第一期）也正評估做為中部地區公共工程土方交換的可行性，可收納30萬立方公尺。
蔡長展強調，考量台中市建案量較多，整體出土需求量大，中央提供工程出土異地暫置處理方式，讓地方政府能有所依循，台中市政府都發局也已正式公告異地暫置規定。
