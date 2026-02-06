舒緩中部土方去化壓力 彰濱工業區擬設暫置場

輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億元議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快2月11日簽約，若來不及，會在13日之前，也就是農曆春節前完成。

