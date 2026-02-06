寒流將至 政院：整合應變、啟動獨居長者低溫關懷

寒流7日報到，行政院長卓榮泰今天指示召開情資研判會議，行政院災防辦表示，此次寒流趨勢為先濕冷後轉乾，已整合部會資源落實應變，包含嚴防農漁寒害、針對獨居老人與街友啟動「低溫關懷機制」，以及監測高山路冰與海象預警等。

行政院透過新聞稿指出，依據交通部中央氣象署最新情資分析，7日起寒流逐漸影響台灣地區，預計8日至9日清晨為低溫影響最劇期間，北部、金門及馬祖則為低溫最明顯區域，卓榮泰高度重視低溫對民生的影響，要求行政院災害防救辦公室召開情資研判會議。

行政院災防辦指出，寒流將呈現先濕冷後轉乾趨勢，目前已整合部會資源落實相關應變工作，嚴防農漁寒害與禽流感疫情部分，除指導農、林、漁、畜禽養殖業落實防寒保溫措施、嚴防高海拔山區霜害外，也會加強禽流感監測，落實生物安全防疫。

對於獨居老人及街友，災防辦說，政府已啟動「低溫關懷機制」，並由衛福部協調地方政府提供禦寒物資與避寒安置空間，同時也會持續監測心血管及呼吸道疾病就診趨勢，提醒民眾保暖，並提供「1957」福利諮詢專線供民眾運用。

冬季時有一氧化碳中毒事件傳出，災防辦表示，低溫期間用電量增加，將由內政部強化宣導使用電暖器等電器的安全負荷，並要求保持室內通風，嚴防瓦斯熱水器引發一氧化碳中毒。

此波寒流可望為高山帶來降雪，災防辦表示，將監測高山路冰與海象預警，針對7日晚間起北部1000公尺、中南部2500公尺、南部與台東3000公尺以上高山可能出現的結冰降雪，已請交通部預置機具並隨時啟動交通管制，同時也會要求交通部督導港務及航運單位，針對沿海9至11級強陣風及3至5公尺長浪發布預警。

對於山域風景園區落實安全管理機制，災防辦表示，因應高山地區可能出現降雪，請內政部、交通部、農業部及退輔會督導所屬風景管理機關配合道路管理機關，配合協助宣導並加強遊客安全服務，預防山難及失溫意外發生。