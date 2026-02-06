快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

寒流將至 政院：整合應變、啟動獨居長者低溫關懷

中央社／ 台北6日電
行政院災防辦表示，此次寒流趨勢為先濕冷後轉乾，已整合部會資源落實應變，包含嚴防農漁寒害、針對獨居老人與街友啟動「低溫關懷機制」，以及監測高山路冰與海象預警等。示意圖／ingimage
行政院災防辦表示，此次寒流趨勢為先濕冷後轉乾，已整合部會資源落實應變，包含嚴防農漁寒害、針對獨居老人與街友啟動「低溫關懷機制」，以及監測高山路冰與海象預警等。示意圖／ingimage

寒流7日報到，行政院卓榮泰今天指示召開情資研判會議，行政院災防辦表示，此次寒流趨勢為先濕冷後轉乾，已整合部會資源落實應變，包含嚴防農漁寒害、針對獨居老人與街友啟動「低溫關懷機制」，以及監測高山路冰與海象預警等。

行政院透過新聞稿指出，依據交通部中央氣象署最新情資分析，7日起寒流逐漸影響台灣地區，預計8日至9日清晨為低溫影響最劇期間，北部、金門及馬祖則為低溫最明顯區域，卓榮泰高度重視低溫對民生的影響，要求行政院災害防救辦公室召開情資研判會議。

行政院災防辦指出，寒流將呈現先濕冷後轉乾趨勢，目前已整合部會資源落實相關應變工作，嚴防農漁寒害與禽流感疫情部分，除指導農、林、漁、畜禽養殖業落實防寒保溫措施、嚴防高海拔山區霜害外，也會加強禽流感監測，落實生物安全防疫。

對於獨居老人及街友，災防辦說，政府已啟動「低溫關懷機制」，並由衛福部協調地方政府提供禦寒物資與避寒安置空間，同時也會持續監測心血管及呼吸道疾病就診趨勢，提醒民眾保暖，並提供「1957」福利諮詢專線供民眾運用。

冬季時有一氧化碳中毒事件傳出，災防辦表示，低溫期間用電量增加，將由內政部強化宣導使用電暖器等電器的安全負荷，並要求保持室內通風，嚴防瓦斯熱水器引發一氧化碳中毒。

此波寒流可望為高山帶來降雪，災防辦表示，將監測高山路冰與海象預警，針對7日晚間起北部1000公尺、中南部2500公尺、南部與台東3000公尺以上高山可能出現的結冰降雪，已請交通部預置機具並隨時啟動交通管制，同時也會要求交通部督導港務及航運單位，針對沿海9至11級強陣風及3至5公尺長浪發布預警。

對於山域風景園區落實安全管理機制，災防辦表示，因應高山地區可能出現降雪，請內政部、交通部、農業部及退輔會督導所屬風景管理機關配合道路管理機關，配合協助宣導並加強遊客安全服務，預防山難及失溫意外發生。

行政院 低溫 寒流 交通部 獨居老人 農業部 卓榮泰
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

眷改條例修法「政院不副署」 賴總統函達五院院長

卓揆不副署眷改條例 民眾黨團批賴總統毀憲獨裁者：這不是民主

關稅底定 卓榮泰：總統要求金融單位主動關懷中小企業

管碧玲問陸海警船騷擾如何質詢？李貞秀反問：政府如何保障中華民國

相關新聞

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

憲法法庭今判決全民健康保險法以扣繳補充保費金額作為計算罰鍰金額的唯一標準違憲，而大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美再度「獨立」...

寒流將至 政院：整合應變、啟動獨居長者低溫關懷

寒流7日報到，行政院長卓榮泰今天指示召開情資研判會議，行政院災防辦表示，此次寒流趨勢為先濕冷後轉乾，已整合部會資源落實應...

輝達進北士科權利金122億 李四川：最快11日簽約

輝達台灣總部落腳北士科，權利金也談成，北市副市長李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司以122億元議價完成，今天議價完了後，輝達總公司還必須就合約走他們的程序，預定最快2月11日簽約，若來不及，會在13日之前，也就是農曆春節前完成。

國軍高雄總醫院藥品採購弊案 監院彈劾軍醫官

國軍高雄總醫院民國106年間爆發藥品採購弊案，監察院今天表示，原國軍高雄總醫院岡山分院中校臨床藥事科藥局主任杜政璋，利用...

遭質疑憲法法庭正當性 呂太郎批質疑者「扮演綑綁憲法運作的緊箍咒」

憲法法庭今就全民健康保險法扣費義務作出憲判2號判決，因大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽認為應依新的憲法訴訟法規定組成至少10...

川習通話後賴清德稱美中台4個不變 蕭旭岑指解讀很危險

美國總統川普、大陸國家主席習近平通話後，賴清德總統稱美中台三邊關係有四個不變，當中包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬。對此，國民黨副主席蕭旭岑今早受訪，指賴清德解讀非常危險，川習通話有可能談到兩國互不隸屬嗎？國際格局改變，賴清德仍固守「新兩國論」，要跟大陸開戰。蕭旭岑強調，國民黨是抬頭挺胸，九二共識就是各自口頭表述一個中國，為什麼要各自口頭？表示有爭議、歧異，可是用各自表述的方式，大家還是可以往前走。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。