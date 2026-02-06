快訊

中央社／ 台北6日電
國軍高雄總醫院。記者郭韋綺／攝影
國軍高雄總醫院。記者郭韋綺／攝影

國軍高雄總醫院民國106年間爆發藥品採購弊案，監察院今天表示，原國軍高雄總醫院岡山分院中校臨床藥事科藥局主任杜政璋，利用公務權勢及機會，收受藥商不正款項，違法失職事證明確核有重大違失，已於日前通過彈劾提案，移送懲戒法院審理。

國軍高雄總醫院在民國106年間爆發藥品採購弊案，岡山、左營分院10多名軍醫官被查出收取藥商回扣。此案在去年5月經高雄高分院更一審後，改判杜政璋5年2個月，其餘12人改判無罪，1人維持無罪。可上訴。

經監察委員浦忠成、陳景峻、林郁容調查後，監察院今天透過新聞稿指出，杜政璋擔任國軍高雄總醫院原岡山分院臨床藥事科藥局主任期間，同時也是該分院藥品衛材審查委員會委員兼任執行秘書，利用公務上權勢及機會，允諾多名藥商就相關經銷藥品列為原岡山分院的常備品項，並協助某幾項藥品持續留用，還提供該院醫師用藥明細給多家藥商，並因此收受藥商不正款項計99萬8900元。

監察院說，杜政璋玷辱國軍廉潔軍風，除涉犯貪污刑章，並違反誠信清廉之旨與嚴重破壞藥品市場公平性，事證明確且情節重大，因此監察院3日已經通過監委彈劾提案，將全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

憲法法庭今判決全民健康保險法以扣繳補充保費金額作為計算罰鍰金額的唯一標準違憲，而大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美再度「獨立」...

國軍高雄總醫院藥品採購弊案 監院彈劾軍醫官

國軍高雄總醫院民國106年間爆發藥品採購弊案，監察院今天表示，原國軍高雄總醫院岡山分院中校臨床藥事科藥局主任杜政璋，利用...

遭質疑憲法法庭正當性 呂太郎批質疑者「扮演綑綁憲法運作的緊箍咒」

憲法法庭今就全民健康保險法扣費義務作出憲判2號判決，因大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽認為應依新的憲法訴訟法規定組成至少10...

川習通話後賴清德稱美中台4個不變 蕭旭岑指解讀很危險

美國總統川普、大陸國家主席習近平通話後，賴清德總統稱美中台三邊關係有四個不變，當中包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬。對此，國民黨副主席蕭旭岑今早受訪，指賴清德解讀非常危險，川習通話有可能談到兩國互不隸屬嗎？國際格局改變，賴清德仍固守「新兩國論」，要跟大陸開戰。蕭旭岑強調，國民黨是抬頭挺胸，九二共識就是各自口頭表述一個中國，為什麼要各自口頭？表示有爭議、歧異，可是用各自表述的方式，大家還是可以往前走。

進球場、邀故宮！200年中壢仁海宮變潮廟的跨界經營學

在中壢火車站不遠處，香火繚繞的「中壢媽」仁海宮創立於清代道光年間，2025年迎來建廟200周年。董事長王介禧縝密籌畫了規模盛大的「祈安五朝福醮」儀式，福醮期間仁海宮更展現驚人的創新能量，不僅有故宮國寶的數位光影，更有阿波舞的異國節奏，甚至連媽祖神尊都親臨樂天桃園棒球場。 董事長王介禧如何以獨門的「品牌經營學」，讓百年大廟化身年輕世代眼中的「潮廟」？

基隆警近2年外縣市及網路查獲槍械占8成3 治安相對平穩

基隆警方近兩年在外縣市及網路查獲逾90支非法槍械，占整體數據8成3，基隆治安相對平穩，市長謝國樑於歷次會議要求治安平穩，落實政府打擊犯罪方針，建構安居城市。 基隆市警察局為維護社會治安、確保人民

