國軍高雄總醫院藥品採購弊案 監院彈劾軍醫官

國軍高雄總醫院民國106年間爆發藥品採購弊案，監察院今天表示，原國軍高雄總醫院岡山分院中校臨床藥事科藥局主任杜政璋，利用公務權勢及機會，收受藥商不正款項，違法失職事證明確核有重大違失，已於日前通過彈劾提案，移送懲戒法院審理。

國軍高雄總醫院在民國106年間爆發藥品採購弊案，岡山、左營分院10多名軍醫官被查出收取藥商回扣。此案在去年5月經高雄高分院更一審後，改判杜政璋5年2個月，其餘12人改判無罪，1人維持無罪。可上訴。

經監察委員浦忠成、陳景峻、林郁容調查後，監察院今天透過新聞稿指出，杜政璋擔任國軍高雄總醫院原岡山分院臨床藥事科藥局主任期間，同時也是該分院藥品衛材審查委員會委員兼任執行秘書，利用公務上權勢及機會，允諾多名藥商就相關經銷藥品列為原岡山分院的常備品項，並協助某幾項藥品持續留用，還提供該院醫師用藥明細給多家藥商，並因此收受藥商不正款項計99萬8900元。

監察院說，杜政璋玷辱國軍廉潔軍風，除涉犯貪污刑章，並違反誠信清廉之旨與嚴重破壞藥品市場公平性，事證明確且情節重大，因此監察院3日已經通過監委彈劾提案，將全案移送懲戒法院審理，依法懲戒。