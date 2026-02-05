原民會公告西拉雅、道卡斯身分要件草案 開放意見徵詢30天

快訊

中央社／ 台北5日電

原民會今天發布新聞稿表示，即日起「西拉雅、道卡斯所屬成員身分要件」草案進行意見徵詢30天，原民會將彙整意見轉交申請人作回應或說明。

依據「平埔原住民族群身分法」第9條第2項規定，公告西拉雅、道卡斯等2族的民族成員認定要件草案，以落實憲法法庭民國111年憲判字第17號判決意旨中「其所屬成員，得依法取得原住民身分」的意旨。

原民會強調，此次是草案意見徵詢，不是核定結果，也不是個案身分認定。民族成員認定要件草案自今天刊登行政院公報起30日屆滿後，原民會將彙整意見轉交申請人作回應或說明。

原民會針對草案簡要說明，西拉雅族為日治時期戶籍註記、家族世系資料、歷史文書證據、教會洗禮紀錄以及所稱直系血親尊親屬範圍包含收養關係。至於道卡斯族為本人或直系血親尊親屬日治戶籍載有「熟」、「平」等相關登記或形式；且現住所位於公告所列地區及本要件僅適用後壠五社。

原民會提醒，民族成員身分認定要件草案涉及個人身分權益，詳閱行政院公報的公告全文，具自我認同為西拉雅族、道卡斯族及各界人士，密切注意公告資訊。

原民會 行政院 原住民族 西拉雅族 憲法法庭
藍白修法連發 政院：3條件下審慎使用不副署

•藍白聯手通過國軍老舊眷村改建條例、衛星廣播電視法、黨產條例及攸關助理費補助的立法院組織法等多項修法，各界關注府院如何評估後續救濟，比如祭出「不副署」等手段。行政院發言人李慧芝今天指出，目前僅收到眷改條例咨文。李慧芝指出，對於引發社會重大爭議的法案，行政院將在研議後適時對外說明後續救濟。

新科白委上任瞄準台電 洪毓祥質疑中火宣稱降載數據卻兜不攏

民眾黨立委洪毓祥今天說，根據台電公司公開數據，台中火力發電廠「友善降載2500兆瓦」，然而「公告數字」跟「即時發電」數字...

台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備3奈米製程的生產能力。台積電高層今（5）日拜會首相官邸，親自向日本首相高市早苗傳達這項關鍵決策。台積電原本規畫在興建中的「熊本二廠」生產6至12奈米晶片，但因應市場需求轉強及日本政府的大力支持，決定直接導入目前最先進的3奈米製程。

歷史上的今天／1955年8名僑生童軍 步行環島旅行啟程

1955年2月5日，在自由中國就讀的僑生童軍步行訪問團一行8人，上午從台北基隆路僑生宿舍出發，開始作徒步環島旅行，僑務委員會委員長鄭彥棻前往台北橋送行，並授旗一面，以壯行色，鄭彥棻希望他們發揚童子軍智仁勇的精神完成此一徒步環島旅行的壯舉。

