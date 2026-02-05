原民會公告西拉雅、道卡斯身分要件草案 開放意見徵詢30天

原民會今天發布新聞稿表示，即日起「西拉雅、道卡斯所屬成員身分要件」草案進行意見徵詢30天，原民會將彙整意見轉交申請人作回應或說明。

依據「平埔原住民族群身分法」第9條第2項規定，公告西拉雅、道卡斯等2族的民族成員認定要件草案，以落實憲法法庭民國111年憲判字第17號判決意旨中「其所屬成員，得依法取得原住民身分」的意旨。

原民會強調，此次是草案意見徵詢，不是核定結果，也不是個案身分認定。民族成員認定要件草案自今天刊登行政院公報起30日屆滿後，原民會將彙整意見轉交申請人作回應或說明。

原民會針對草案簡要說明，西拉雅族為日治時期戶籍註記、家族世系資料、歷史文書證據、教會洗禮紀錄以及所稱直系血親尊親屬範圍包含收養關係。至於道卡斯族為本人或直系血親尊親屬日治戶籍載有「熟」、「平」等相關登記或形式；且現住所位於公告所列地區及本要件僅適用後壠五社。

原民會提醒，民族成員身分認定要件草案涉及個人身分權益，詳閱行政院公報的公告全文，具自我認同為西拉雅族、道卡斯族及各界人士，密切注意公告資訊。