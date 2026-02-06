基隆警近2年外縣市及網路查獲槍械占8成3 治安相對平穩

市長謝國樑至基隆市警察局感謝警察同仁的積極查緝。 圖／基隆市警察局提供

基隆警方近兩年在外縣市及網路查獲逾90支非法槍械，占整體數據8成3，基隆治安相對平穩，市長謝國樑於歷次會議要求治安平穩，落實政府打擊犯罪方針，建構安居城市。

基隆市警察局為維護社會治安、確保人民生命財產安全，長期以來積極查緝各類不法案件，並以全面肅清非法槍械為重要工作目標。惟部分查緝數據遭外界誤傳與錯誤解讀，影響民眾對基隆市治安現況之認知，亦對第一線同仁士氣造成影響，警方提出說明，以正視聽。

槍砲犯罪屬高度隱匿之無被害人犯罪，若非警方主動蒐證、布線查緝，相關案件往往難以浮現。基隆市警察局2024、2025年查獲各式火藥槍枝共計110枝，其中於基隆市轄內實際查獲為18枝（占16.4%），其餘92枝（占83.6%）均是員警主動透過網路蒐報及查緝他縣市非法槍械，展現跨域打擊犯罪之成效。

為檢肅非法槍械，基隆市警察局將持續追查非法槍械之來源，並同步強化網路巡邏，嚴查私製槍彈行為，以防堵非法槍枝流入社會，確保市民安全。

基隆市警察局刑事警察大隊前年網路巡邏發現有人在網路上公然賣槍，標榜客製化且公然張貼槍枝照片供人挑選，為防止有心人士購槍滋事危害治安，警方立即循線確定賣家藏身處所後，與高雄市三民二分局共組專案小組偵蒐，刑大調度警力深夜駕車4小時南下300公里前往查緝，當場查獲犯嫌持有改造槍枝3把及製造子彈的底火、火藥一批等證物。

查扣槍枝經初檢為非制式火藥式槍枝，研判具殺傷力的可能性大，如該槍枝遭非法使用，恐嚴重影響社會治安。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請橋頭地方檢察署溯源偵辦。

基隆市警察局前年2月配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」併肅槍專案，針對轄內黑道幫派涉暴力討債、非法持有槍械等案件積極蒐證，成功檢肅治平對象1名及共犯5人不法分子，緝獲改造長槍及子彈，偵破各類刑案182件189人、緝獲通緝犯31名，壓制幫派暴力氣焰，不讓幫派滋擾社會秩序。

市長謝國樑於歷次會議要求治安平穩，落實政府打擊犯罪方針，建構安居城市，警察局長林信雄指示所屬掃蕩犯罪是維護治安的基礎工作，針對各類犯罪嚴正執法、絕不寬貸，破案是最好的預防，只要抓的嚴緊，犯罪就無所遁逃，徹底淨化社會治安環境，而使治安平穩，民心安定。(基隆市政府廣告)