板橋人行環境再升級 安全友善好通行

文／ 新北市板橋區公所 提供

光復簡易公園人行道全面更新為噴花地坪並新設置擋土磚牆。 圖／新北市板橋區公所 提供
為提升友善、安全及便利的環境，板橋區公所持續盤點及改善公園、綠地與廣場人行環境，近2個月來陸續完成光復簡易公園、柏壽公園及海山綠地人行步道改善工程；同時順利打通新生街34巷40年來因設有台電變電箱阻礙車輛通行至金華街之情況，此後用路人無須再繞道行駛，有效縮短行車時間。

柏壽公園人行道調整原本不平整步道與路緣石，並調整路燈位置，讓通行空間更加開闊。 圖／新北市板橋區公所 提供
海山綠地是銀髮長輩平時休閒聚會的好去處，經樹脂沙漿整平後再新設噴花地坪。 圖／新北市板橋區公所 提供
本次公園改善計畫特別針對舊有步道破損不平、路樹竄根導致鋪面隆起及雨天積水等問題進行改善。光復簡易公園位於板橋區光環路二段，路側步道全長約320公尺，總面積850平方公尺，人行道全面更新為噴花地坪，並同步更新側溝及新設置擋土磚牆，有效改善步道排水問題並強化步道結構；柏壽公園人行道位於板橋接雲寺前，平時香客絡繹不絕，此次改善長度約240公尺，重點在於調整原本不平整步道與路緣石並調整路燈位置讓通行空間更加開闊，完工後提升步道平整度與美觀；海山綠地位於九如里，是銀髮長輩平時休閒聚會的好去處，此次就現有約200公尺長地坪進行高壓清洗，經樹脂沙漿整平後再新設噴花地坪，徹底改善地面凹陷及長青苔濕滑問題，確保鋪面長期平整安全。

板橋新生街34巷瓶頸打通(前)，與台電公司合作進行既有電箱遷移。 圖／新北市板橋區公所 提供
此外，位於板橋新生街34巷的瓶頸路段打通，與台電公司合作進行既有電箱遷移，規劃道路寬度7公尺，採車輛雙向通行配置，增設單側排水溝，總經費約新臺幣100萬元由新北市政府新建工程處全額補助，落實「人本無障礙通行環境」，透過動線優化，讓車輛與行人通行更加順暢。

板橋新生街34巷瓶頸打通(後)，規劃道路寬度7公尺，採車輛雙向通行配置。 圖／新北市板橋區公所 提供
板橋區公所表示，未來將持續優化公園內公共空間，提升市民整體通行安全與便利性，並期盼透過逐步改善，營造更安全及更舒適的生活環境。(新北市板橋區公所廣告)

