新科白委上任瞄準台電 洪毓祥質疑中火宣稱降載數據卻兜不攏
民眾黨立委洪毓祥今天說，根據台電公司公開數據，台中火力發電廠「友善降載2500兆瓦」，然而「公告數字」跟「即時發電」數字對不起來，不免讓人擔心「中火降載」是否也有類似狀況，希望台電說清楚講明白，不要讓人民對著表格瞎猜。
洪毓祥稍早在臉書發文指出，根據台電公司公開數據，今天從凌晨到上午10時59分，台中火力發電廠「友善降載2500兆瓦」，然而在台電網站的即時發電數字，上午6時40分有7部燃煤機組全力發電，每一部都在500多兆瓦，幾乎是全速在跑，加起來總共是3632兆瓦。
洪毓祥說，台中火力發電廠全部開滿是5500兆瓦，換算下來少發的電量約為1800多兆瓦，相比台電公司宣稱的「降載2500兆瓦」落差600多兆瓦，而今天上午8時40分還有3317兆瓦，距離台電的說法也還有300兆瓦以上差距。
洪毓祥質疑，所謂「降載2500兆瓦」是怎麼算出來？到底是少發這麼多電，還是帳面上的算法？如果「公告數字」跟「即時發電」對不起來，請問民眾應該相信哪一個？如果今天的資料是這樣，那麼幾年前的「中火降載」是否也有類似狀況發生？
洪毓祥表示，近幾年來幾乎都是「用肺發電」，只希望台電公司把數字說清楚、算法講明白，不要讓人民對著表格瞎猜，台中火力發電廠的問題涉及台灣電力結構最基本的公開透明，同時也是對全民健康最起碼的尊重。
