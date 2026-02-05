快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

新科白委上任瞄準台電 洪毓祥質疑中火宣稱降載數據卻兜不攏

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台電公司台中火力發電廠。圖／聯合報系資料庫
台電公司台中火力發電廠。圖／聯合報系資料庫

民眾黨立委洪毓祥今天說，根據台電公司公開數據，台中火力發電廠「友善降載2500兆瓦」，然而「公告數字」跟「即時發電」數字對不起來，不免讓人擔心「中火降載」是否也有類似狀況，希望台電說清楚講明白，不要讓人民對著表格瞎猜。

洪毓祥稍早在臉書發文指出，根據台電公司公開數據，今天從凌晨到上午10時59分，台中火力發電廠「友善降載2500兆瓦」，然而在台電網站的即時發電數字，上午6時40分有7部燃煤機組全力發電，每一部都在500多兆瓦，幾乎是全速在跑，加起來總共是3632兆瓦。

洪毓祥說，台中火力發電廠全部開滿是5500兆瓦，換算下來少發的電量約為1800多兆瓦，相比台電公司宣稱的「降載2500兆瓦」落差600多兆瓦，而今天上午8時40分還有3317兆瓦，距離台電的說法也還有300兆瓦以上差距。

洪毓祥質疑，所謂「降載2500兆瓦」是怎麼算出來？到底是少發這麼多電，還是帳面上的算法？如果「公告數字」跟「即時發電」對不起來，請問民眾應該相信哪一個？如果今天的資料是這樣，那麼幾年前的「中火降載」是否也有類似狀況發生？

洪毓祥表示，近幾年來幾乎都是「用肺發電」，只希望台電公司把數字說清楚、算法講明白，不要讓人民對著表格瞎猜，台中火力發電廠的問題涉及台灣電力結構最基本的公開透明，同時也是對全民健康最起碼的尊重。

台電 中火 火力發電廠 燃煤機組 電力
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

確定獲民眾黨徵召選新北市長 黃國昌：在野合作秉持最大風度

民眾黨團新氣象 8位立委提民生優先法案

講了什麼？王義川自曝接到新任白委來電 陳清龍搖頭還原致電過程

立院新會期 黃國昌：民眾黨團4日說明優先法案

相關新聞

新科白委上任瞄準台電 洪毓祥質疑中火宣稱降載數據卻兜不攏

民眾黨立委洪毓祥今天說，根據台電公司公開數據，台中火力發電廠「友善降載2500兆瓦」，然而「公告數字」跟「即時發電」數字...

台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額增至170億美元

讀賣新聞引述知情人士報導，台積電（2330）已正式敲定在日本熊本縣量產 3 奈米先進半導體的計畫，這將是日本國內首度具備3奈米製程的生產能力。台積電高層今（5）日拜會首相官邸，親自向日本首相高市早苗傳達這項關鍵決策。台積電原本規畫在興建中的「熊本二廠」生產6至12奈米晶片，但因應市場需求轉強及日本政府的大力支持，決定直接導入目前最先進的3奈米製程。

歷史上的今天／1955年8名僑生童軍 步行環島旅行啟程

1955年2月5日，在自由中國就讀的僑生童軍步行訪問團一行8人，上午從台北基隆路僑生宿舍出發，開始作徒步環島旅行，僑務委員會委員長鄭彥棻前往台北橋送行，並授旗一面，以壯行色，鄭彥棻希望他們發揚童子軍智仁勇的精神完成此一徒步環島旅行的壯舉。

計程車族安心不缺席！55688一鍵啟動「行車保護傘」，還能抽搭車金、iPhone 17 Pro

你一週會叫幾次計程車？通勤、加班、聚會返家，計程車早已成為都會生活的一部分。許多人出國旅遊會保旅途平安險，但對於高頻率的短程旅途，卻缺乏風險意識。根據交通部統計，2023年全台搭乘計程車超過5億次，一

從城市邊緣到生活節點　城市定位論重新檢視北投復興崗

城市定位論 看見未來的復興崗 在台北城市發展的長期脈絡中，真正的機會往往不在已被高度定價的核心區，而是在結構逐步轉換、但社會認知尚未完全跟上的節點地段。北投復興崗，正站在這樣的轉折位置。 過去，復

外交部駐菲代表處轉發AI錯假內容 律師：「正妹」用語也不恰當

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】外交部駐菲律賓代表處日前在社群媒體發文，於中文版使用「正妹」、英文版使用 gorgeous woman 形容一名女性，引發外界對官方單位性別用語是否恰當的討論。相關貼文隨後亦轉發特定媒體報導內容，在事實查核結果出爐後，更進一步引發對外交部查證責任的質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。