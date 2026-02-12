「讓領地籍謄本就像領錢一樣簡單！」從地政創新看見智慧城市的下一步

在全球城市競逐治理效能與公共服務品質的浪潮下，「智慧城市」早已不只是科技口號，而是檢驗一座城市是否具備前瞻視野與行動力的關鍵指標。從交通、醫療到行政服務，數位化、去臨櫃化與無人化，正逐步重塑市民與政府的互動日常。台中市地政局近年推動的「地籍謄本自動櫃員機」服務，正是一個具象徵意義的案例，反映城市治理思維的轉變，與公共服務模式的進化。

台中市地政局推動「地籍謄本自動櫃員機」服務，象徵城市治理的進步。 （圖／台中市政府地政局 提供，圖由Gemini生成）

從排隊辦理到即時服務：公共行政能否跟上生活節奏？

隨著科技日新月異，「無人櫃檯」與「電子支付」已成為公共與民間部門共同的主流方向。從銀行ATM到超市自助結帳，從線上報稅到行動支付，科技降低了時間與空間的限制，也重新定義了效率與便利。政府部門若仍停留在傳統臨櫃思維，勢必與民眾的生活節奏脫節。因此，透過E化系統建構「不用出門、隨時可辦」的服務環境，讓行政流程更透明、更即時，已成為智慧城市治理的核心課題。這不僅是為了跟上時代，更是為了展現以使用者體驗為中心的價值精神。

在不動產相關行政中，地籍謄本長期扮演關鍵角色。無論是買賣房屋、設定抵押、申辦貸款、遺產繼承，或單純確認產權狀態，地籍謄本都是具備法律效力、即時反映不動產現況的重要文件。然而，過去地政機關受理此類申請，仍高度依賴臨櫃作業，謄本申請量更佔據櫃檯業務的最大宗。民眾往往必須請假、排隊、等候，行政成本與時間成本居高不下。

在既有制度下，民眾申領地籍謄本的管道主要有二：一是親赴地政事務所或地政便民工作站臨櫃申請，二是透過「全國地政電子謄本系統」線上申領。前者受限於時間與人力，後者則對數位工具熟悉度與身分驗證方式有一定門檻。如何在兩者之間，提供一條更直覺、更即時、也更貼近生活節奏的「第三條路」，成為地政服務轉型的關鍵。

「地籍謄本自動櫃員機」讓民眾領地籍謄本就像使用銀行ATM領錢一樣方便迅速。 （圖／台中市政府 提供）

地籍謄本自動櫃員機：多卡驗證、跨市申領、隨取隨用

在此背景下，台中市政府地政局規劃建置「地籍謄本自動櫃員機」，並以「領地籍謄本，就像ATM領錢一樣簡單」作為核心訴求。台中市與台北市、新北市及桃園市攜手，於112年11月啟動跨市核發地籍謄本的試營運，首波聚焦於人口高度流動的都會區，打破行政區界線，展現跨域合作的成果。目前，台中市已於中山、中興、中正、豐原、大里等地政事務所設置櫃員機，逐步形成便捷的服務網絡。

地籍謄本櫃員機就像是一座「自助式地政櫃檯」。民眾可自行申領第一類或第二類登記謄本、地籍圖謄本及建物測量成果圖等，涵蓋多數實務需求。在身分驗證上，系統支援自然人憑證、身分證，以及已完成註冊的健保卡，多卡驗證不僅提升彈性，也兼顧資安與法規要求。完成申請後，可直接以信用卡或悠遊卡繳費，整個流程快速、直觀，免去臨櫃等候的不確定性。

地籍謄本櫃員機支援多卡驗證，使用自然人憑證、身分證，或已完成註冊的健保卡，皆可申請。 （圖／台中市政府 提供）

此外，數位服務更打破地域疆界。民眾現不僅能申領台中市轄區內的地籍謄本，也可透過同一台櫃員機，取得台北、新北、桃園及嘉義市等轄區之謄本。對於在不同縣市置產、工作或繼承財產的民眾而言，可省去奔走時間與交通成本，讓公共行政流程真正跟上現代人的生活型態。對地政機關而言，則有效紓解櫃檯人潮，讓有限的人力資源得以投入其他更具專業性的業務。

細節到位，形塑有溫度的智慧城市

在智慧城市的藍圖中，真正的進步往往藏在這些看似日常的細節裡。地籍謄本櫃員機不僅是一項便民服務，更象徵公部門的角色轉變：從流程導向走向服務導向；從單點創新走向跨域整合；從被動受理走向主動設計。當行政服務能像金融服務一樣，站在使用者的角度思考，以人為本、以未來為尺度，城市的運作效率與市民的信任感，也將悄然提升。