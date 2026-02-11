雲端查詢結合到府服務 台中地政智慧與人性並進

翻開家中泛黃的土地權狀，或是聽長輩提起遠方那塊早已被徵收做為公共建設的土地，這些土地記錄著城市的發展，也代表著每一位市民的財產權利。然而，很多市民因資訊接收度低，加上覺得處理土地事務是一件很麻煩的事。對多數人來說，地政局就像是一個存放龐大資料的保險庫，雖然知道自己的權益就在裡面，卻常常因為不知道查詢流程及辦理手續，而讓這些重要的權益隨著時間流逝。

很多土地徵收案件是發生在十幾年前，當時資訊傳遞不發達，許多地主後來搬遷或長輩過世後沒交代清楚，繼承人根本不曉得家裡還有一筆補償費可以領。以前如果想查清楚，就得親自跑一趟，在繁瑣的文件中翻找，這段「尋錢之路」充滿了不確定性的「沈默成本」，讓很多補償金就這樣長年留在保管專戶中，無人認領，逾期15年後就可能歸為國庫所有。

《徵收補償費線上查詢系統》讓被遺忘的土地權利，能夠重新快速查找。 （圖／臺中市政府地政局提供）

為了解決資訊落差，臺中市政府地政局透過數位轉型賦予市民「主動掌握權」，在官網建置了直覺化的《徵收補償費線上查詢系統》，解決長年的不便，目標是讓「領錢」和「查詢」變得像去便利商店一樣簡單。首先是將查調流程數位化，讓民眾不用再奔波。只要在家打開手機或電腦，輸入姓名和身分證號碼，就能立刻知道是否仍有待領取的補償費；如果想了解土地被徵收的歷史，也可以直接用地段號碼來查詢。

為了讓服務更貼心，確認有錢可領之後，還能直接在《徵收補償預約系統》排定領錢時間，把原本要在現場排隊的時間完全省下來。這種數位化的客製服務，讓每個人都能隨時隨地掌控自己的財產狀況。

除了雲端的便利，市府考慮到數位工具無法完全取代的人情味。對於每年市有耕地放租續租的農民，地政局提供「在地駐點續約服務」，在地方駐點受理續約文件，讓農民在自家附近就能辦好申請手續，平均每個人可以省下2小時往返地政局的洽辦時間。更甚者針對那些行動不便、偏遠地區或高齡的民眾，地政局推出了「在地、到府發放徵收補償費」的貼心服務。當民眾提出預約申請後，地政局會派出專人直接前往民眾指定的場所（像是住家附近的活動中心）或住家，由專人現場協助填寫申領徵收補償費文件，地政局收件並完成審核後，再由銀行將補償費款項匯入帳戶。這種服務方式讓領款流程不再是冷冰冰的公文，而是有專業人員陪伴、讓民眾感到安心的服務。

透過駐地貼心服務，為冰冷的公務流程增添了幾分接地氣的人情味。 （圖／臺中市政府地政局提供）

便民服務的轉變，使市府的角色不再只是土地管理人，而是市民財產權利的管家，確保市民對土地及相關財產的合法權益得到保障。地政局透過一系列的便民措施，貫徹「接地氣」的施政精神，證明公家機關的行政流程也可以非常人性化。當地政局透過建置「徵收補償費線上查詢系統」，簡化查詢流程，更消除了資訊不透明的疑慮，確保民眾能獲得對等的資訊；當地政局解決了空間與體力的障礙，走出辦公大樓，提供「在地駐點續約服務」及「在地、到府發放徵收補償費服務」，市民對政府的信任也就此建立，也同時打造城市溫度與人性。透過主動提供看得見、摸得著的友善、貼心服務，臺中市正在建立一個更公平、更便民、且更重視每位市民權益的環境，讓每一份屬於市民朋友的權利，都能在最安全的狀況下，順利回到他們手中。