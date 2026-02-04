快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

邀東南亞與大陸台校一同團聚！蘇嘉全：盼串聯世界台校 成台灣最強後盾

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
海基會4日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉、副秘書長蔡孟君，教育部長鄭英耀，陸委會副主委沈有忠等人出席。圖／海基會提供
海基會4日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉、副秘書長蔡孟君，教育部長鄭英耀，陸委會副主委沈有忠等人出席。圖／海基會提供

海基會4日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，除了依例邀請3所大陸台商子女學校參與，還特地邀請4所東南亞台校參與。海基會董事長蘇嘉全表示，希望搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

海基會4日發布新聞稿表示，今年餐會除了依例邀請東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校等3校教職員外，還特別邀請印尼雅加達、印尼泗水、馬來西亞吉隆坡及越南胡志明市等4所台校參與。這是此團聚餐會近年來首度邀請東南亞台校參與，也是蘇嘉全1月就任後，第一次與台校教職員見面。

蘇嘉全表示，台灣能夠與世界連結接軌，台商的貢獻功不可沒。台商在全世界各地打拚，在思考下一代的教育問題時，在政府各部會與世界各地台商、華僑的合作之下，成立多所台商學校，讓台商的下一代不僅能影響世界，也能夠與台灣連結。

蘇嘉全指出，非常感謝台商學校老師們長期以來的付出，讓台商的下一代既能夠懂得在地文化，也能懂得故鄉台灣。他也強調，除了中國大陸與東南亞的台校以外，未來希望還能擴及日本、紐澳等地一起參與，搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

海基會表示，此次出席感恩餐會者還有教育部長鄭英耀、陸委會副主委沈有忠、海基會副秘書長蔡孟君，以及國策顧問林見松、林凱民。

台商 海基會 蘇嘉全
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

大陸將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊 國台辦：望民進黨解除禁限

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

SpaceX布局太空數據中心找大陸合作？馬斯克團隊傳密訪大陸光電企業

上任致詞對大陸多有喊話 海基會董事長蘇嘉全揭「總統指示」

相關新聞

邀東南亞與大陸台校一同團聚！蘇嘉全：盼串聯世界台校 成台灣最強後盾

海基會4日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，除了依例邀請3所大陸台商子女學校參與，還特地邀請4所東南亞台校參與...

軍公教年終獎金2月6日入帳 最高2.5個月

再過幾天就是農曆春節，根據行政院人事總處「年終工作獎金發給注意事項」規定，2025年軍公教人員年終工作獎金將於2月6日發...

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

農曆春節將至，行政院人事總處依據「年終工作獎金發給注意事項」規定，2025年軍公教人員年終工作獎金將於2月6日一次發給。...

突圍關稅高牆與碳焦慮 臺中市政府：以「智造」打造隱形冠軍聚落

當美國白宮的政策鐘擺再次盪向「美國優先」、歐盟的碳邊境措施（CBAM）正式上路在即，臺灣的製造業重鎮—臺中，正站在歷史轉折的十字路口。 由臺中市政府經濟發展局於東海大學舉辦「臺中市特定工廠AI永續大

打上「AI生成」就能免責？影像新聞正在扭曲真相

AI巨浪襲來，各界紛紛探索如何應用落實，影像新聞界也積極擁抱。然而在放手新創時，也該謹守永恆的新聞倫理，否則恐怕很容易衝出紅線，近來役男遭計程車丟包遭輾斃案就是顯例。

烏克蘭地鐵「Taiwan is not CHINA」行李箱瘋傳 事實查核中心：是AI

近日社群媒體瘋傳一張照片，畫面中一名女子搭乘烏克蘭首都基輔地鐵，行李箱上貼著「Taiwan IS NOT CHINA」字樣，引發大量轉傳與討論。不少網友認為這象徵台灣在國際間的能見度提升，但也有人質疑照片真實性。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，該影像實為AI生成圖，並非真實拍攝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。