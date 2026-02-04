邀東南亞與大陸台校一同團聚！蘇嘉全：盼串聯世界台校 成台灣最強後盾

海基會4日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，除了依例邀請3所大陸台商子女學校參與，還特地邀請4所東南亞台校參與。海基會董事長蘇嘉全表示，希望搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

海基會4日發布新聞稿表示，今年餐會除了依例邀請東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校等3校教職員外，還特別邀請印尼雅加達、印尼泗水、馬來西亞吉隆坡及越南胡志明市等4所台校參與。這是此團聚餐會近年來首度邀請東南亞台校參與，也是蘇嘉全1月就任後，第一次與台校教職員見面。

蘇嘉全表示，台灣能夠與世界連結接軌，台商的貢獻功不可沒。台商在全世界各地打拚，在思考下一代的教育問題時，在政府各部會與世界各地台商、華僑的合作之下，成立多所台商學校，讓台商的下一代不僅能影響世界，也能夠與台灣連結。

蘇嘉全指出，非常感謝台商學校老師們長期以來的付出，讓台商的下一代既能夠懂得在地文化，也能懂得故鄉台灣。他也強調，除了中國大陸與東南亞的台校以外，未來希望還能擴及日本、紐澳等地一起參與，搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

海基會表示，此次出席感恩餐會者還有教育部長鄭英耀、陸委會副主委沈有忠、海基會副秘書長蔡孟君，以及國策顧問林見松、林凱民。