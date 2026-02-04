快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

軍公教年終獎金2月6日入帳 最高2.5個月

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
2月9日起5個營業日，全台7家銀行共372家分行，以及中華郵政位於都會區的24家郵局，將設立「新鈔兌換專櫃」加強新鈔兌換服務。記者林澔一／攝影
2月9日起5個營業日，全台7家銀行共372家分行，以及中華郵政位於都會區的24家郵局，將設立「新鈔兌換專櫃」加強新鈔兌換服務。記者林澔一／攝影

再過幾天就是農曆春節，根據行政院人事總處「年終工作獎金發給注意事項」規定，2025年軍公教人員年終工作獎金將於2月6日發放。年終工作獎金原則為1.5個月薪俸，另依個人考績結果，尚可支領0.5至1個月不等的考績獎金。

行政院人事總處表示，年終工作獎金發給對象，包含各級政府年度總預算所列員額及年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，以及技工、警衛、工友等人員；另年度中退休、退職、資遣或死亡者，亦依規定核發。

人事總處表示，去年公布的2025年軍公教年終工作獎金發給注意事項中，已明定年終工作獎金發給日期為今年2月6日。至於軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期，但依往例，與整體發放時程差距不大。

人員發給基準方面，年終工作獎金係依當年實際在職月數比例計算。1月31日前已在職，且至12月1日仍在職者，得發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進人員，如12月1日仍在職，則按實際在職月數比例計支。

除年終工作獎金外，軍公教人員另可依考績結果支領考績獎金。依「公務人員考績法」及「陸海空軍軍官士官考績及獎金標準」等相關規定，年終考績列甲等者可領取1個月獎金，乙等則為0.5個月獎金。

軍公教 考績
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

台74快速道路去年取締1.5萬件違規 桿王拍4772件超速照至少入帳2863萬

領到年終獎金 她問「該不該跳槽」？網看1細節傻眼：已經是前標

年終獎金少7萬！她怒批公司算法是「陷阱」 網嘆：面試就要問

相關新聞

邀東南亞與大陸台校一同團聚！蘇嘉全：盼串聯世界台校 成台灣最強後盾

海基會4日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，除了依例邀請3所大陸台商子女學校參與，還特地邀請4所東南亞台校參與...

軍公教年終獎金2月6日入帳 最高2.5個月

再過幾天就是農曆春節，根據行政院人事總處「年終工作獎金發給注意事項」規定，2025年軍公教人員年終工作獎金將於2月6日發...

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

農曆春節將至，行政院人事總處依據「年終工作獎金發給注意事項」規定，2025年軍公教人員年終工作獎金將於2月6日一次發給。...

突圍關稅高牆與碳焦慮 臺中市政府：以「智造」打造隱形冠軍聚落

當美國白宮的政策鐘擺再次盪向「美國優先」、歐盟的碳邊境措施（CBAM）正式上路在即，臺灣的製造業重鎮—臺中，正站在歷史轉折的十字路口。 由臺中市政府經濟發展局於東海大學舉辦「臺中市特定工廠AI永續大

打上「AI生成」就能免責？影像新聞正在扭曲真相

AI巨浪襲來，各界紛紛探索如何應用落實，影像新聞界也積極擁抱。然而在放手新創時，也該謹守永恆的新聞倫理，否則恐怕很容易衝出紅線，近來役男遭計程車丟包遭輾斃案就是顯例。

烏克蘭地鐵「Taiwan is not CHINA」行李箱瘋傳 事實查核中心：是AI

近日社群媒體瘋傳一張照片，畫面中一名女子搭乘烏克蘭首都基輔地鐵，行李箱上貼著「Taiwan IS NOT CHINA」字樣，引發大量轉傳與討論。不少網友認為這象徵台灣在國際間的能見度提升，但也有人質疑照片真實性。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，該影像實為AI生成圖，並非真實拍攝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。