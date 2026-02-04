外交部駐菲代表處轉發AI錯假內容 律師：「正妹」用語也不恰當

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】外交部駐菲律賓代表處日前在社群媒體發文，於中文版使用「正妹」、英文版使用 gorgeous woman 形容一名女性，引發外界對官方單位性別用語是否恰當的討論。相關貼文隨後亦轉發特定媒體報導內容，在事實查核結果出爐後，更進一步引發對外交部查證責任的質疑。

對此，國際政治觀察家方恩格律師指出，外交體系作為官方機構，是否適合以「正妹」或 gorgeous woman 等外貌評價用語來描述女性，值得社會嚴肅檢視。他認為，即使其他國家的外交部可能在社群媒體上採取較輕鬆的溝通風格，也不代表台灣官方單位照此操作即屬恰當，特別是在性別平權高度被重視的當下。

方恩格也呼籲執政黨內長期強調性別意識與女性公共參與的「女力戰隊」成員，應對此議題表達立場，說明官方性別論述的界線與標準。

此外，駐外館處轉發特定媒體內容的正當性也成為討論焦點。方恩格指出，若外館轉發官方性質或具代表性的政府資訊媒體，尚可理解；但此次轉發的是特定商業媒體報導，是否違反行政中立原則、是否構成對特定媒體的背書，均值得外交部進一步說明。

更具爭議的是，台灣事實查核中心事後已認定，相關新聞畫面為AI生成影像。對此，外界質疑外交部在未完成查證前即轉發內容，是否違背政府機關應有的資訊查證責任。方恩格指出，外交部有必要對轉發過程、內部審核機制，以及後續因應方式作出清楚交代。

目前外交部尚未就上述質疑作出完整回應。相關爭議已引發社群熱議，外界也關注政府在數位時代如何兼顧國際溝通、性別意識、媒體中立性與資訊真實性，避免因社群操作失當而損及公信力。

聚傳媒