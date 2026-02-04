快訊

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

外交部駐菲代表處轉發AI錯假內容 律師：「正妹」用語也不恰當

聚傳媒／ 聚傳媒
近日網路瘋傳一名女子搭乘烏克蘭首都基輔地鐵，行李箱上貼著「Taiwan IS NOT CHINA」字樣的照片，遭「台灣事實查核中心」打臉是AI生成圖片。 圖／擷自「TFC 台灣事實查核中心」臉書
近日網路瘋傳一名女子搭乘烏克蘭首都基輔地鐵，行李箱上貼著「Taiwan IS NOT CHINA」字樣的照片，遭「台灣事實查核中心」打臉是AI生成圖片。 圖／擷自「TFC 台灣事實查核中心」臉書

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】外交部駐菲律賓代表處日前在社群媒體發文，於中文版使用「正妹」、英文版使用 gorgeous woman 形容一名女性，引發外界對官方單位性別用語是否恰當的討論。相關貼文隨後亦轉發特定媒體報導內容，在事實查核結果出爐後，更進一步引發對外交部查證責任的質疑。

對此，國際政治觀察家方恩格律師指出，外交體系作為官方機構，是否適合以「正妹」或 gorgeous woman 等外貌評價用語來描述女性，值得社會嚴肅檢視。他認為，即使其他國家的外交部可能在社群媒體上採取較輕鬆的溝通風格，也不代表台灣官方單位照此操作即屬恰當，特別是在性別平權高度被重視的當下。

方恩格也呼籲執政黨內長期強調性別意識與女性公共參與的「女力戰隊」成員，應對此議題表達立場，說明官方性別論述的界線與標準。

此外，駐外館處轉發特定媒體內容的正當性也成為討論焦點。方恩格指出，若外館轉發官方性質或具代表性的政府資訊媒體，尚可理解；但此次轉發的是特定商業媒體報導，是否違反行政中立原則、是否構成對特定媒體的背書，均值得外交部進一步說明。

更具爭議的是，台灣事實查核中心事後已認定，相關新聞畫面為AI生成影像。對此，外界質疑外交部在未完成查證前即轉發內容，是否違背政府機關應有的資訊查證責任。方恩格指出，外交部有必要對轉發過程、內部審核機制，以及後續因應方式作出清楚交代。

目前外交部尚未就上述質疑作出完整回應。相關爭議已引發社群熱議，外界也關注政府在數位時代如何兼顧國際溝通、性別意識、媒體中立性與資訊真實性，避免因社群操作失當而損及公信力。

聚傳媒

外交部 性別意識 社群媒體 律師
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

外交部駐菲代表處轉發AI錯假內容 律師：「正妹」用語也不恰當

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】外交部駐菲律賓代表處日前在社群媒體發文，於中文版使用「正妹」、英文版使用 gorgeous woman 形容一名女性，引發外界對官方單位性別用語是否恰當的討論。相關貼文隨後亦轉發特定媒體報導內容，在事實查核結果出爐後，更進一步引發對外交部查證責任的質疑。

邀東南亞與大陸台校一同團聚！蘇嘉全：盼串聯世界台校 成台灣最強後盾

海基會4日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，除了依例邀請3所大陸台商子女學校參與，還特地邀請4所東南亞台校參與...

軍公教年終獎金2月6日入帳 最高2.5個月

再過幾天就是農曆春節，根據行政院人事總處「年終工作獎金發給注意事項」規定，2025年軍公教人員年終工作獎金將於2月6日發...

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

農曆春節將至，行政院人事總處依據「年終工作獎金發給注意事項」規定，2025年軍公教人員年終工作獎金將於2月6日一次發給。...

突圍關稅高牆與碳焦慮 臺中市政府：以「智造」打造隱形冠軍聚落

當美國白宮的政策鐘擺再次盪向「美國優先」、歐盟的碳邊境措施（CBAM）正式上路在即，臺灣的製造業重鎮—臺中，正站在歷史轉折的十字路口。 由臺中市政府經濟發展局於東海大學舉辦「臺中市特定工廠AI永續大

打上「AI生成」就能免責？影像新聞正在扭曲真相

AI巨浪襲來，各界紛紛探索如何應用落實，影像新聞界也積極擁抱。然而在放手新創時，也該謹守永恆的新聞倫理，否則恐怕很容易衝出紅線，近來役男遭計程車丟包遭輾斃案就是顯例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。