突圍關稅高牆與碳焦慮 臺中市政府：以「智造」打造隱形冠軍聚落

▲臺中市經發局攜手東海大學，首場「臺中市特定工廠AI永續大師講座」盛大登場。 圖／東海大學提供

當美國白宮的政策鐘擺再次盪向「美國優先」、歐盟的碳邊境措施（CBAM）正式上路在即，臺灣的製造業重鎮—臺中，正站在歷史轉折的十字路口。

由臺中市政府經濟發展局於東海大學舉辦「臺中市特定工廠AI永續大師講座」，現場聚集了來自於精密機械、金屬加工與手工具等領域的企業主與學界師生，在經發局局長張峯源引言下，系列講座正式揭開序幕；這不僅是一場講座，更像是臺中產業面對2026年全球政經海嘯的一次「戰前總動員」。

▲臺中市經發局長張峯源擔任引言人，正式揭開「AI永續大師講座」序幕。 圖／東海大學提供

「過去臺中產業靠的是勤奮與靈活，但在地緣政治與淨零碳排的雙重夾殺下，我們必須轉換生存策略。」經發局指出，根據令狐榮達大使在會中的剖析，雖然1月剛簽署的臺美貿易協定將關稅天花板鎖定在15%，為產業爭取到了喘息空間，但川普政府推動的「對等關稅」與供應鏈在地化要求，意味著過去依靠「薄利多銷」的代工模式已難以為繼。

▲對外關係協會會長令狐榮達，從地緣政治視角帶來精彩演講。 圖／東海大學提供

面對美中博弈常態化，經發局認為，在地企業必須具備高度的「地緣政治敏感度」。正如講座中所提及，針對半導體衍生物及特定汽車零組件的豁免條款，正是臺中供應鏈切入高階市場的破口。市府的角色，便是協助企業看懂這些國際賽局的規則，讓臺中的工廠不再只是被動接單，而是能主動佈局。

面對土地狹小、資源匱乏的先天限制，臺中產業的下一步在哪裡？首場講者、全工總最高顧問杜紫軍給出了一個發人深省的答案：創造「人才價值」。經發局長張峯源深表認同並指出，臺中擁有全球最密集的精密機械聚落，這是我們的底氣，但也面臨人口高齡化與勞動力短缺的危機。市府推動「AI永續大師講座」的核心意圖，就是要引導特定工廠從「勞力密集」轉向「腦力密集」。

▲全國工業總會最高顧問杜紫軍以「產業轉型與國家競爭力—如何強化永續競爭力？」為題發表演講。 圖／東海大學提供

透過導入AI進行製程優化、能源管理與數位決策，中小企業也能展現出不亞於跨國企業的競爭力。經發局強調，目標不是要每家工廠都變成台積電，而是要學習德國、日本的模式，在各自的利基市場中成為不可替代的「隱形冠軍」。當企業掌握了核心技術與數據價值，即便面對關稅壁壘，依然擁有定價權與話語權。

「特定工廠的合法化只是第一步，優質化與永續化才是終點。」經發局表示，面對2026年歐盟CBAM全面實施的壓力，許多中小企業對「碳焦慮」感到無所適從。市府此次首創運用納管輔導金與營運管理金（雙金），投入產業升級輔導，正是要告訴企業主：在轉型的路上，你們並不孤單。

今日講座現場座無虛席，企業主的熱烈參與，反映了產業界對知識的渴望。張峯源局長強調，經發局將持續扮演資源整合者的角色，不僅引進杜紫軍、令狐榮達等大師級視野，未來更將串聯學界與技術團隊，將艱深的AI理論轉化為工廠裡看得到效益的解決方案。

展望未來，臺中市政府將致力於打造一個具備韌性的產業生態系。在這個生態系中，地緣政治的波動被視為布局調整的信號，碳稅的壓力轉化為製程升級的動力。市府將積極實踐講座中提出的四大願景：從「資源永續」的能源政策配套，到「人才永續」的教育投資與廣納人才，進而達成以科技研發帶動產業均衡發展的「經濟永續」。然而，市府更深刻體認，這一切發展的關鍵前提在於「和平永續」。唯有竭盡所能避免戰爭、維護國家和平發展，所有的產業轉型與經濟紅利才不會淪為空談。透過這四大永續的相輔相成，臺中將不再只是臺灣的生產基地，更將蛻變為全球供應鏈中，智慧與關鍵零組件的核心樞紐。

