烏克蘭地鐵「Taiwan is not CHINA」行李箱瘋傳 事實查核中心：是AI

聯合新聞網／ 綜合報導
近日網路瘋傳一名女子搭乘烏克蘭首都基輔地鐵，行李箱上貼著「Taiwan IS NOT CHINA」字樣的照片，遭「台灣事實查核中心」打臉是AI生成圖片。 圖／擷自「TFC 台灣事實查核中心」臉書
近日社群媒體瘋傳一張照片，畫面中一名女子搭乘烏克蘭首都基輔地鐵，行李箱上貼著「Taiwan IS NOT CHINA」字樣，引發大量轉傳與討論。不少網友認為這象徵台灣在國際間的能見度提升，但也有人質疑照片真實性。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，該影像實為AI生成圖，並非真實拍攝。

事實查核中心表示，他們詢問烏克蘭之聲創辦人、在台韓籍烏克蘭人申武松（Oleksander Shyn），對方直言該圖像高度可疑，最大破綻在於女子身後的地鐵路線圖，與實際基輔地鐵路網配置完全不符，顯示並非真實場景。此外，畫面中路線圖的文字使用方式也出現明顯文法錯誤，將「基輔」與「地鐵」直接並列，但依照正確的烏克蘭語文法，必須先將「基輔」轉為形容詞形式後才能修飾「地鐵」，否則屬於不合文法的表達。

查核人員也實際比對基輔市政府發布的官方觀光指南，發現網傳圖片中的地鐵路線分布與官方資料明顯不同，進一步排除該照片為真實拍攝的可能性。除此之外，行李箱上的標語貼紙看起來異常平滑，缺乏立體物件應有的凹陷、皺褶與光影變化，彷彿「浮貼」在箱體表面，這類不自然細節正是AI合成影像常見特徵之一。

事實查核中心也透過AI偵測工具「Is it AI?」與「Hive Moderation」進行分析，結果皆顯示該圖片極可能為AI生成。資安專家提醒，面對社群平台流傳的AI生成影像，民眾第一步應養成「反向搜索」的習慣。當前AI技術發展存在「偵測落後於生成」的挑戰，民眾不應過度依賴單一的「AI偵測工具」進行判定，建議回歸基礎的資訊溯源與多方查證，才是數位時代最可靠的自保之道。

打上「AI生成」就能免責？影像新聞正在扭曲真相

AI巨浪襲來，各界紛紛探索如何應用落實，影像新聞界也積極擁抱。然而在放手新創時，也該謹守永恆的新聞倫理，否則恐怕很容易衝出紅線，近來役男遭計程車丟包遭輾斃案就是顯例。

台灣國寶外借不透明 鄭正鈐：容易被國人誤解「長期滯外」的安排

故宮翠玉白菜自捷克展出，剛返抵台灣國門，網路上卻傳出捷克館長想訪台續簽協議的消息，有意將珍貴文物長期留在捷克。除翠玉白菜...

歷史上的今天／1966年西門鬧區大火燒毀31商家61戶住宅

1966年2月4日，台北市西門鬧區晚間發生大火，新世界戲院舊址對面一帶馬蹄形的繁榮商業地區，被燒成一片瓦礫，這是繼新生大樓火災慘案後的又一次大火。

陳義信捐贈棒球文物給退輔會 強調「沒有榮工就沒有我」

曾經是棒球明星的原住民族委員會副主任委員陳義信，今天將歷年來的球衣、獎章、獎座等約50件文物，捐贈給國軍退除役官兵輔導委...

賴總統：持續推動閱讀與文化幣政策 厚實國家文化發展

賴清德總統今天表示，政府多年來持續支持閱讀推廣與文化幣政策，今年更將文化幣適用年齡擴大至13至22歲、每人1200點，期...

