烏克蘭地鐵「Taiwan is not CHINA」行李箱瘋傳 事實查核中心：是AI

近日社群媒體瘋傳一張照片，畫面中一名女子搭乘烏克蘭首都基輔地鐵，行李箱上貼著「Taiwan IS NOT CHINA」字樣，引發大量轉傳與討論。不少網友認為這象徵台灣在國際間的能見度提升，但也有人質疑照片真實性。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，該影像實為AI生成圖，並非真實拍攝。

事實查核中心表示，他們詢問烏克蘭之聲創辦人、在台韓籍烏克蘭人申武松（Oleksander Shyn），對方直言該圖像高度可疑，最大破綻在於女子身後的地鐵路線圖，與實際基輔地鐵路網配置完全不符，顯示並非真實場景。此外，畫面中路線圖的文字使用方式也出現明顯文法錯誤，將「基輔」與「地鐵」直接並列，但依照正確的烏克蘭語文法，必須先將「基輔」轉為形容詞形式後才能修飾「地鐵」，否則屬於不合文法的表達。

查核人員也實際比對基輔市政府發布的官方觀光指南，發現網傳圖片中的地鐵路線分布與官方資料明顯不同，進一步排除該照片為真實拍攝的可能性。除此之外，行李箱上的標語貼紙看起來異常平滑，缺乏立體物件應有的凹陷、皺褶與光影變化，彷彿「浮貼」在箱體表面，這類不自然細節正是AI合成影像常見特徵之一。

事實查核中心也透過AI偵測工具「Is it AI?」與「Hive Moderation」進行分析，結果皆顯示該圖片極可能為AI生成。資安專家提醒，面對社群平台流傳的AI生成影像，民眾第一步應養成「反向搜索」的習慣。當前AI技術發展存在「偵測落後於生成」的挑戰，民眾不應過度依賴單一的「AI偵測工具」進行判定，建議回歸基礎的資訊溯源與多方查證，才是數位時代最可靠的自保之道。