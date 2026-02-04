台灣國寶外借不透明 鄭正鈐：容易被國人誤解「長期滯外」的安排

故宮翠玉白菜自捷克展出，剛返抵台灣國門，網路上卻傳出捷克館長想訪台續簽協議的消息，有意將珍貴文物長期留在捷克。除翠玉白菜之外，多寶格、清院本清明上河圖、元鮮於樞書透光古鏡歌等131件珍貴文物亦在名單上，歸期不定。

國民黨立委鄭正鈐表示，文化交流成果值得肯定，然而國寶出國若僅以成功落幕作結，恐怕過於簡化；真正值得深思的，是文物保存的底線，是否能被短期外交成果所取代。

鄭正鈐指出，首先文物移動的風險具有不可逆性，跨國運輸必然伴隨震動、氣壓與環境變化，對結構脆弱且不可再生的國寶而言，每一次搬運都是累積性的消耗，博物館的使命在於延續文化資產，而非透支其物理壽命。

鄭正鈐說，其次，海外展出存在不可控的安全變數，展覽期間若傳出威脅事件，凸顯國寶在國際局勢動盪下，可能成為政治象徵甚至攻擊標靶，文化資產一旦受損，即使有保險也無法復原其歷史價值。

鄭正鈐表示，第三，法律保障終究有限，捷克通過「司法免扣押」法案固然重要，但國際法律的適用與政治環境密不可分。將國寶安全寄託於他國制度，本質上仍存在高度不確定性，對於無可替代的文明資產而言，這樣的代價不應輕率承擔。

鄭正鈐指出，國寶外借若缺乏清楚期限與透明機制，社會難免會出現各種揣測，甚至有人擔心展覽交流可能被誤解為「長期滯外」的安排，這類疑慮未必有事實基礎，卻反映出國寶承載的不只是藝術價值，更是公共信任。

鄭正鈐說，國寶出國展覽更應建立嚴格的必要性審查、明確的返國時程與公開監督機制，避免外借逐步常態化，確保文化資產始終安然留存於國人可掌握之處。

鄭正鈐表示，在數位典藏與沉浸式科技日益成熟的今日，文化交流未必等同於文物「肉身出巡」。高規格的數位展演同樣能達成教育與外交效果，且可大幅降低不可逆風險。

鄭正鈐指出，國寶出國展覽或許帶來能見度，但國寶的價值不在一時人次，而在世代傳承。每一次外借都應建立更嚴格的必要性審查、風險評估與公共監督機制；對於無可替代的文化資產而言，成功一次不等於可以成為常態。