銅鑼工藝師吳宗霖辭世 文化部將頒贈旌揚狀

中央社／ 台北3日電

新北市傳統工藝「銅鑼工藝」保存者吳宗霖昨天辭世，享年68歲。文化部李遠表示，吳宗霖長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

吳宗霖生於1959年，長年深耕銅鑼製作領域，以敏銳細膩的音感著稱，其銅鑼作品在定音與傳音上展現高度專業與獨到特色。他善於結合自然素材，使作品兼具樂器機能與造型美感。

銅鑼是北管音樂不可或缺的重要樂器，吳宗霖常就地取材，精準掌握定階定音等技藝，除製作音階鑼外，也融入在地文化特色，兼顧鍛敲藝術作品創作與小型銅鑼商品開發，對地方傳統藝術的保存與推廣貢獻良多。2011年經新北市政府公告認定為傳統工藝「銅鑼工藝」保存者。

文化部透過新聞稿表示，吳宗霖一生勤於鑽研並持續精進、改良與創新，作品與心靈哲理相互結合，展現深層文化意涵，其亦積極培育後進，致力傳承珍稀銅鑼工藝，為銅鑼製作技藝的保存奠定穩固基礎。

