陳義信捐贈棒球文物給退輔會 強調「沒有榮工就沒有我」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信今天捐贈棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培。記者余承翰／攝影

曾經是棒球明星的原住民族委員會副主任委員陳義信，今天將歷年來的球衣、獎章、獎座等約50件文物，捐贈給國軍退除役官兵輔導委員會典藏。出身花蓮縣光復鄉的陳義信，從少棒到成棒，都在退輔會榮工處所屬的榮工棒球隊。他感性表示，感謝退輔會當年在花蓮成立棒球隊，改變了自己的人生，「要不是榮工，今天就沒有我站在這裡」，他回想起退輔會前主委趙聚鈺、榮工處長嚴孝章兩位恩人，生前對自己的提攜與教導，一度感動拭淚。

原民會主委曾智勇則在致詞時猛開陳義信玩笑。曾智勇說，台灣精神就是原住民精神，中華職棒如果少了原住民，就不精彩了。同樣道理，在樂壇、在國軍，原住民都是不可或缺的重要組成，「安慰了多少你們平地人的心靈？」他表示，陳義信是棒球名將，粉絲很多，可是來到原民會擔任副主委之後，「變得很謙虛喔，因為他對業務都不熟悉啦！」在場頓時爆出狂笑，曾智勇又補上一槍：「到這時都不是很熟悉。」陳義信雙手掩臉低頭，笑到臉都紅了，一旁的退輔會主委嚴德發也不禁笑出來。曾智勇說，「他若是去運動部的話，相信就會很熟悉啦！」全場都報以掌聲。

嚴德發說，民國45年，退輔會成立建設總處，投入國家各項建設，60年轉型成立榮民工程事業處，同年就在花蓮成立榮工少棒隊，63與66年，成立青少棒與青棒隊，67年北遷台北縣板橋，70年成立成棒隊，是國內唯一曾經擁有四級球隊的單位。民國65年，榮工少棒第一次獲得全國冠軍，67年青少棒首度贏得世界冠軍，76年更創下「四冠王」的紀錄。陳義信捐贈的文物，將在武陵農場陳展，供民眾參觀。

今天的典禮的出席貴賓，包括中華職棒聯盟秘書長楊清瓏，以及謝長亨、洪一中、劉義傳、藍文成、黃忠義、張泰山、王金勇、鄭兆行等多位昔日職棒球星。不少退輔會員工競相與他們合照，並拿著球邀請簽名。

原民會副主委陳義信（左）今天捐贈自己印有「中華民國」的球衣等棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，由退輔會主委嚴德發（右）代表接受。記者余承翰／攝影
原民會副主委陳義信（左）今天捐贈自己印有「中華民國」的球衣等棒球文物給退輔會，感謝榮工棒球隊對他的栽培，由退輔會主委嚴德發（右）代表接受。記者余承翰／攝影

退輔會 原住民族 曾智勇 原民會主委 嚴德發

