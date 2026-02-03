賴總統：持續推動閱讀與文化幣政策 厚實國家文化發展

快訊

中央社／ 台北3日電
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）參觀書展並買書。記者曾學仁／攝影
2026台北國際書展上午舉行開幕式，賴清德總統（中）參觀書展並買書。記者曾學仁／攝影

賴清德總統今天表示，政府多年來持續支持閱讀推廣與文化幣政策，今年更將文化幣適用年齡擴大至13至22歲、每人1200點，期盼讓更多年輕世代走近書本、走進文化，讓閱讀成為國家文化厚實發展的力量。

總統下午在臉書發文表示，閱讀，不只是個人興趣，更是形塑社會、厚實國家文化的重要力量。每一年來到台北國際書展，心中都特別感動，因為這裡正是台灣與世界對話的重要窗口。

他表示，尤其，在文化部與台北書展基金會的支持下，年年邀請友盟國家擔任主題國，透過書籍與文化，理解世界、認識彼此，也讓閱讀成為連結台灣與世界的重要橋梁。

總統說，他始終相信，教育與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書。因為書，才是每位孩子都能一再遇見、長久陪伴的良師。因此，除了在台南市推動閱讀計畫，過去幾年，從行政院長、副總統到現在身為總統，都持續支持閱讀推廣活動與文化幣政策。

總統表示，特別是現在13歲到15歲的孩子中，有60%的文化幣用於購書，這不僅展現孩子對閱讀的選擇，也證明只要給予機會，閱讀就會自然發生。今年文化幣的適用年齡正式擴大為13到22歲，且每人都能領取1200點，就是希望讓更多年輕世代走近書本、走進文化。

他指出，未來也期待能夠結合更多文化界的力量，更有計畫地推動閱讀，讓閱讀成為孩子成長的日常，也成為國家文化持續累積的重要基礎。

總統表示，接下來幾天的台北國際書展，他誠摯邀請大家來逛展，選一本好書，為自己、也為下一代，準備一份能走得長、走得遠的精神養分。

