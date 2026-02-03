學者批政府該降房租 國土署提三軌政策：租金補貼今年起會加碼補助

台大國發所兼任教授辛炳隆說，政府與其想方法讓所有行業都高薪，不如降低民眾教育、房租、繳稅等支出，否則只是宣傳亮麗經濟成就。國土管理署提三軌政策表示，300億元中央擴大租金補貼專案累計核定197萬戶餘件，去年總核定91萬戶；今年起針對符合資格的新登記結婚或育有新生兒家庭，會再擴大加碼補助。

國土署表示，政府全力為民眾福祉努力，希望將全國整體經濟成果與民眾共享。其中，本署持續推動租金補貼、包租代管及多元興辦社會住宅三軌政策，以達到照顧百萬戶租屋家庭為目標，擴大對各類族群的居住照顧，及減輕租屋負擔與生活壓力。

國土署補充，2022年起開辦「300億中央擴大租金補貼專案」至今，租金補貼累計核定件數197萬戶餘件，去年總核定案件為91萬戶，並依據民眾租賃房屋所在地不同，每月提供3000元至8000元額度補貼，獲青年族群達7成以上的滿意度支持。另統計至去年9月底止，全國未滿40歲單身青年及未滿35歲青年的租金補貼率中位數分別為39.5%及41.1%，顯示租金補貼對於青年有發揮支持作用。