傳承鄒族巫儀巫師楊安榮美辭世 文化部將頒旌揚狀

嘉義縣鄒族yoifo（巫師）文化保存者楊安榮美2日辭世，享壽90歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼，並表示楊安榮美長年致力傳承及保存鄒族傳統巫儀文化，文化部將頒旌揚狀予以表彰。

根據文化部今天發布的新聞資料，楊安榮美生於1936年，長年居住於嘉義縣阿里山鄉山美村，其父親也是資深巫師，從小她便耳濡目染，深受鄒族傳統巫儀文化薰陶；29歲時，在已故巫師溫達明指導下正式成為巫師，迄今投身巫儀實踐與服務逾60年，資歷深厚，備受族人敬重。

楊安榮美2003年SARS疫情期間，與其他巫師共同協助鄉長湯保富設立「驅疫結界」，為部落族人祈求平安。2019年，嘉義縣政府公告認定嘉義縣阿里山鄉山美社區發展協會為嘉義縣民俗「鄒族yoifo（巫師）文化」保存者，楊安榮美為協會中最為資深的巫師。

文化部表示，楊安榮美直至逝世前，仍持續並積極推動鄒族傳統巫醫、巫儀的傳習與復振，為多項瀕臨失傳的鄒族儀式復興與保存投注心力，對族群文化傳承貢獻良多。文化部表示，未來將會持續協助嘉義縣政府保存及傳承鄒族yoifo（巫師）文化。