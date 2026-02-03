快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

政府與消費者及產業共同宣導汽車隔熱紙透光率法制化管理

文／ 交通部 提供

公路局於今日(2月3日)舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理記者會」，由公路局說明汽車隔熱紙透光率法制化管理新制內容，現場除交通部代表外，並有消費者文教基金會、汽車代理商(經銷商)、車輛相關公(協)會、隔熱紙產品業者及運輸業相關公會代表等出席，共同支持及宣導汽車隔熱紙可見光透過率管理新制。

圖／交通部 提供
圖／交通部 提供

交通部於去(114)年2月道安記者會公佈道安三箭，揭示推動汽車隔熱紙管理，規劃先朝宣導教育再推動法制作業；考量國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性，同時也比較各國規範後，先於114年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，讓民眾對汽車黏貼合格的隔熱紙有所認識；同時也考量國內新車銷售模式、民眾容易選用、未來檢驗方式明確，期間多次與車商、業界溝通後，以隔熱紙單品管理方式，從源頭來推動黏貼隔熱紙產品符合標準的新制措施。

圖／交通部 提供
圖／交通部 提供

交通部已經完成修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，並公告將自115年2月28日起實施，自該日起第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率70%以上、前側窗可見光透過率40%以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。

合格隔熱紙產品會有合格標識，該標識有2種方式，一種是業者自行烙印(相關烙印樣式可參考財團法人車輛安全審驗中心之「車輛安全資訊網」合格產品專區)，另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。業者自行烙印的合格標識，其格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處(從車內方向往外看，副駕駛座側)，黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

圖／交通部 提供
圖／交通部 提供

公路局林福山局長在今天記者會現場說明新制內容，並藉實車解釋隔熱紙可見光透過率標準、合格標識樣式及黏貼位置，交通部陳彥伯政務次長致詞時表示，交通部納管隔熱紙是希望在兼顧國內氣候車內溫度、隱私、行車安全、國人用車習慣及價格可負擔的基礎上規劃，這項政策推動是政府、消費者及產業共識與合作，大家共同努力才能順利推動。

公路局另外也表示，考量國內車輛銷售模式，有相當比例由車輛銷售端協助民眾黏貼隔熱紙，因此，公路局暨所屬監理機關已與各大汽車經銷商、代理商、公會等建立合作機制，未來民眾購車後若有黏貼隔熱紙的需求，銷售端將共同宣導及協助選用符合標準規定的隔熱紙，以提升駕駛人行車的識明性。

汽車隔熱紙法制化管理係以提升道路交通安全為核心理念，兼顧行車安全、車內隱私和隔熱效果，公路局呼籲各車輛車主如有黏貼隔熱紙的需求時，要選用黏貼符合標準規定的隔熱紙，提升駕駛人在駕駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，一起打造更安全的行車環境，共同維護提升國內道路交通安全環境。

圖／交通部 提供
圖／交通部 提供

相關新聞

政府與消費者及產業共同宣導汽車隔熱紙透光率法制化管理

公路局於今日(2月3日)舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理記者會」，由公路局說明汽車隔熱紙透光率法制化管理新制內容，現場除交通部代表外，並有消費者文教基金會、汽車代理商(經銷商)、車輛相關公(協)會、隔

曾赴陸申請放棄中國籍遭拒 李貞秀：唯一效忠中華民國

民眾黨立委李貞秀今天表示，自己熱愛台灣也認同中華民國，唯一的效忠對象就是中華民國，同時也認同立委必須單一國籍，她去年也為此赴對岸辦理手續，然而對方基於政治正確拒絕受理，同時強調兩岸如果發生衝突，唯一效忠對象就是中華民國。 民眾黨執行不分區立委2年條款，候任立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀今天宣誓就職。針對近期國籍爭議，李貞秀受訪時表示，自己熱愛台灣也認同中華民國，中選會昨天已經頒發當選證書，而她也在大法官面前完成宣誓。

新光銀行推「美利加碼」外幣活存　美元新資金最高年利率4.5%

在全球資金配置日益重視彈性與收益兼顧之際，新光銀行推出「美利加碼外幣活存專案」，主打美元新資金最高年利率4.5%，讓客戶在保有資金靈活調度優勢的同時，也能掌握外幣活存的利率升級機會。活動期間自即日起至

經濟果實8成吃不到 圖解各行業薪資落差 GDP成長誰才有感

2025年在AI加持下，台灣經濟成長率飆上8.63%，創15年來最佳表現；而台股繼2025年狂飆近6千點，2026年一開年即站上3萬點大關。經濟數據雖亮眼，多數民眾卻無感。剖析政府各項數據，可得知誰促成台灣經濟跳躍式成長，以及誰是經濟成長果實的最大受惠者。

歷史上的今天／1961年聯合國助台設立電信電子訓練中心

1961年2月3日，聯合國協助我國設立電信電子訓練研究中心撥款計畫，下午在教育部完成簽字手續。簽字儀式由時任教育部次長浦薛鳳，與國際電信聯合會秘書長葛璐斯主持，兩人在一式四份的英文撥款計畫書上簽字後，並相繼致詞，對聯合國首次運用特別基金，協助我國設立電信電子訓練中心都感愉快，希望由於這個訓練機構的設立，能造就更多的技術人才。 電信電子訓練研究中心，將建立在新竹的國立交通大學電子研究所內，這是我國長期科學發展計畫的一部份，其目的在供給訓練設備，與促進電信電子科學的研究發展...

台中市地重劃透明化 地主權益更安心

當驅車行經台中台74號快速道路，水湳經貿園區的天際線，以及第14期市地重劃區拔地而起的高樓建築。台中近年正以驚人的速度翻新，然而，支撐城市轉動的齒輪並非僅是鋼筋水泥，而是更為深層且隱形的地政治理制度轉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。